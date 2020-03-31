Кризис COVID-19 в Европе и ответные меры МВФ

Source: IMF – News in Russian

(Фото: Dennis Gleiss/iStock by Getty Images)

Пол М. Томсен

30 марта 2020 г.

Настоящий блог публикуется в рамках серии материалов по региональному анализу последствий коронавируса.

COVID-19 обрушился на Европу с ошеломляющей силой. Мы не знаем, как долго продлится этот кризис, но знаем, что его экономическое воздействие будет тяжелым. В основных экономиках Европы на сектора, не относимые к сфере первой необходимости, которые были закрыты по распоряжению правительства, приходится примерно треть объема производства. Это означает, что каждый месяц, пока эти сектора остаются закрытыми, годовой ВВП снижается на 3 процента, — и это без учета других сбоев и вторичных эффектов, затрагивающих остальную часть экономики. Уже не вызывает сомнений, что Европу в этом году ожидает глубокая рецессия.

Предоставлению адресной помощи компаниям и населению в Европе будут способствовать в целом надежные системы социального обеспечения и модель социального рынка, но сложность этой задачи очевидна: эти системы не были рассчитаны на удовлетворение потребностей в таких масштабах, с которыми сейчас сталкиваются европейские директивные органы. Страны реагируют на эти потребности посредством новаторских и ранее не опробованных мер, и могут на опыте друг друга изучать, какие подходы дают наилучший результат. Чтобы помочь им в этом, МВФ создал веб-сайт, который приводит информацию о том, как отдельные страны преодолевают возникающие практические трудности, способствуя обобщению формирующейся передовой международной практики. Это лишь один из способов, с помощью которых мы оперативно вносим изменения в систему надзора МВФ с учетом резко меняющихся обстоятельств.

Всем странам Европы необходимо принимать активные меры для преодоления кризиса, решительные и соразмерные его масштабам. Когда, как не сейчас, использовать имеющиеся буферные резервы и пространство для мер политики? Вместе с тем, страны Европы обладают очень разным потенциалом для ответных действий. Чтобы лучше понять ограничения, с которыми сталкиваются страны в своих усилиях по активизации антикризисных мер, целесообразно выделить три группы: страны Европы с развитой экономикой; страны Европы с формирующимся рынком — члены ЕС, но не зоны евро; страны с формирующимся рынком, не входящие в ЕС, особенно менее крупные СФР.

Директивные органы в странах с развитой экономикой действенно использовали свои возможности в области экономической политики и институциональные механизмы, осуществив масштабную денежно-кредитную и бюджетную экспансию, чтобы смягчить воздействие кризиса. Они обоснованно приостанавливают действие бюджетных правил и лимитов, чтобы создать возможности для крупномасштабной экстренной поддержки, и допускают резкое увеличение бюджетных дефицитов. Центральные банки, со своей стороны, ввели обширные программы покупки активов, а органы финансового регулирования смягчили требования, с тем чтобы банки могли продолжать оказывать поддержку клиентам, находящимся в бедственном положении, и экономике в целом. Что касается зоны евро, предпринятые ЕЦБ крупномасштабные интервенции и призыв европейских лидеров к тому, чтобы Европейский механизм стабильности дополнял на общеевропейском уровне национальные бюджетные меры, особенно важны для обеспечения странам с высоким уровнем государственного долга необходимых бюджетных возможностей для решительного противодействия кризису. Не следует недооценивать решимость лидеров зоны евро сделать все возможное для стабилизации евро.

Страны с формирующимся рынком, являющиеся членами ЕС, но не зоны евро, не обладают таким пространством для экономической политики, как страны с развитой экономикой, но им в значительной степени пойдет на пользу достигнутое ими за последние годы сокращение бюджетных и внешних дефицитов и долга и укрепление их банковских систем. В этих странах было приложено немало усилий для создания буферных резервов, и настало время их использовать.

Что касается пространства для политики, нас в настоящее время более всего беспокоит положение небольших стран, не входящих в ЕС. Уровни бюджетных возможностей существенно различаются в этой группе стран, но все они не имеют развитых финансовых рынков и связей с ЕС, которые во многом помогают обеспечить пространство для экономической политики. Ввиду ограниченного доступа к внешнему капиталу и меньших по размеру и менее развитых банковских систем многим из этих стран будет трудно финансировать значительное увеличение их бюджетных дефицитов. Они также не обладают возможностью доступа к финансовой поддержке в той степени, как страны-члены ЕС, и лишены того общего фактора доверия к политике и институциональной системе, которое сопутствует членству в ЕС.

Неудивительно, что эти страны сейчас обращаются к МВФ за финансовой помощью. Большинство из девяти не входящих в ЕС стран Центральной и Восточной Европы с формирующимся рынком (за исключением России и Турции) уже запросили экстренную помощь в рамках механизмов ускоренной финансовой поддержки МВФ. В этом они присоединились к более чем 70 других государств-членов во всем мире, которые в целях удовлетворения неотложных потребностей, возникших в связи с кризисом COVID-19, уже обратились за доступом (на общую сумму около 50 млрд долларов США) к механизмам экстренного финансирования МВФ с ускоренным предоставлением средств и ограниченными предъявляемыми условиями. Вероятно, в дальнейшем к уже сейчас самому большому числу обращений за помощью, когда-либо полученному МВФ в одно и то же время, добавятся новые страны.

Фонд действует максимально оперативно для оказания поддержки государствам-членам в этот период, характеризующийся необычайно сложными проблемами на системном уровне. Мы проводим кардинальную оптимизацию наших внутренних правил и процедур, с тем чтобы быть в состоянии реагировать на ситуацию так быстро, гибко и масштабно, как того требует эта беспрецедентная для мирного времени проблема. Наши акционеры — 189 стран во всем мире — ждут от нас именно этого, и мы готовы сыграть свою роль в поддержке усилий Европы по борьбе с пандемией.

*****

Пол М. Томсен , гражданин Дании, с ноября 2014 года является директором Европейского департамента МВФ, где руководит работой Фонда по надзору на двусторонней основе по 44 странам, ведением диалога по вопросам экономической политики с организациями ЕС, включая ЕЦБ, и переговорами относительно программ, поддерживаемых Фондом. Г-н Томсен также отвечает за информационную работу Фонда в Европе и его взаимодействие с высшими должностными лицами Европы. До занятия нынешней должности он был основным ответственным за программы Фонда с европейскими странами, пострадавшими от мирового финансового кризиса и последующего кризиса в зоне евро. Ранее в свой профессиональной деятельности г-н Томсен глубоко познакомился с вопросами стран Центральной и Восточной Европы, поскольку он занимался этим регионом в течение всего периода с 1987 по 2008 год, в том числе в качестве руководителя миссий по нескольким странам, начальника Отдела России в МВФ во время финансового кризиса в этой стране в 1998 году и главы московского представительства МВФ с 2001 по 2004 год.

Департамент общественных коммуникаций МВФ

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С СМИ

СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ:

ТЕЛЕФОН:+1 202 623-7100АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: MEDIA@IMF.org

MIL OSI