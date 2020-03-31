Павел Сорокин выступил на пленарном заседании Государственной Думы РФ

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 31 марта. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин выступил с докладом на Пленарном заседании в Государственной Думе ФС РФ.

Павел Сорокин представил проект федерального закона «О внесении изменений в статью 3 Федерального Закона «Об экспорте газа» в части расширения ресурсной базы для экспортных проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Замглавы энергетического ведомства отметил, что законопроект был разработан в соответствии с указом Президента РФ и направлен на создание условий по увеличению экспорта СПГ с перспективных СПГ-проектов. По его словам, на сегодня СПГ является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов энергетического рынка

«В следующие 20 лет ожидается удвоение торговли СПГ с примерно 350 млн т до 700 млн т в год. Россия имеет значительный потенциал и запасы газа, возможность занять большую долю на этом динамично развивающемся рынке. Сегодня наши мощности по производству газа составляют примерно 30 млн т, и потенциал, которого мы можем достичь достигает 120-140 млн. т в год», – сообщил Павел Сорокин.

Он уточнил, что в связи с этим Минэнерго России следит за актуальностью необходимой нормативно-правовой базы.

«Представленный законопроект позволит вовлечь в производство четыре месторождения с суммарными ресурсами более 1,5 трлн куб м, будет способствовать достижению поставленных задач, в том числе по загрузке Северного морского пути», – подчеркнул заместитель Министра.

Ознакомиться подробнее с выступлением Павла Сорокина можно в разделе «Видеогалерея».

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