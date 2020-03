Поддержание безопасности банковской системы в условиях кризиса COVID-19

Source: IMF – News in Russian

Toбиас Адриан и Адитья Нарайн

31 марта 2020 г.

Настоящий блог является частью специальной серии, посвященной мерам по борьбе с коронавирусом.

Сегодня мы сталкиваемся с экономическими потрясениями, которые могут стать более тяжелыми, чем те, свидетелями которых мы были во время мирового финансового кризиса. Пандемия коронавируса — шок совсем иного рода. Никогда прежде современная экономика не останавливалась мгновенно. Неделю за неделей множество работников теряли рабочие места и зарплату. Рестораны, гостиницы и самолеты опустели. А потребители и предприятия в настоящее время сталкиваются с резким сокращением доходов и потенциально широко распространенным банкротством.

Давление на банковскую систему возрастает, и неизбежны более крупные дефолты по долговым обязательствам. И в настоящее время многие ожидают шока в финансовом секторе, схожего по масштабам с кризисом 2008 года.

Вопрос, которым задаются директивные органы, состоит в том, как им следует подготовиться к этому.

Чуть больше десяти лет назад директивные органы разных стран продемонстрировали беспрецедентную координацию, объединив усилия, чтобы начать разработку обновленной нормативно-правовой основы для финансового сектора. Они значительно повысили минимальные стандарты качества и величины банковского капитала и ликвидности и добились успеха в создании более устойчивой банковской системы, которая по замыслу должна была поддерживать буферные резервы выше определенного минимума, чтобы их можно было безопасно использовать в условиях стресса.

Власти стран принимают целый ряд мер по предоставлению налогово-бюджетной поддержки; центральные банки открывают новые линии поддержки ликвидности. Как должны реагировать органы банковского надзора, чтобы обеспечить сохранение доверия и уверенности в банковской системе?

Рекомендации для банковской системы

Как и эксперты в области здравоохранения, органы банковского надзора реагируют на быстро меняющуюся чрезвычайную ситуацию. Органы надзора должны использовать сочетание инструментов из своих наборов стратегий в отношении стихийных бедствий, событий, связанных с операционным риском, и стрессовых ситуациий в банковском секторе. С учетом своей глобальной перспективы и опираясь на прошлый опыт, МВФ может предложить некоторые дополнительные рекомендации относительно дальнейших действий.

• Не меняйте правила. В разгар кризиса, это, по всей вероятности, вызовет еще большую путаницу. Аналогичным образом, отложите введение новых инициатив; в центре внимания банков должно оставаться ведение текущих операций, учитывая возросшие трудности, связанные с проведением таких операций на удаленной основе.

• Используйте буферные резервы. Органы регулирования должны четко разъяснить, что буферные резервы капитала и ликвидности должны поддерживать продолжающееся банковское кредитование без негативных последствий для управления банком. Банки накопили эти буферные резервы в объеме, значительно превышающем Базельские минимальные стандарты, чтобы справляться с нагрузкой на ликвидность и потерей доходов в результате неполученных выплат по кредитам.

• Поощряйте изменения кредита. Надзорные органы должны четко указать банкам на необходимость в упреждающем порядке реструктурировать их кредитный портфель для тех заемщиков и секторов, которые сильно пострадали от тяжелого, но временного шока. Они также должны напомнить банкам о гибком управлении кредитным риском и стандартах учета для кредитов ухудшенного качества в таких ситуациях. Органы бухгалтерского учета подключились, чтобы помочь разъяснить аудиторам, как следует рассматривать такие изменения после того, как экономика начнет восстанавливаться.

• Не скрывайте потери. Их приходится нести банкам, инвесторам, акционерам и даже налогоплательщикам. Прозрачность помогает подготовить все заинтересованные стороны; сюрпризы только ухудшают их ответную реакцию, что было доказано во время кризиса 2008 года.

• Уточните нормативно-правовую трактовку мер поддержки. Предварительное разъяснение того, как банки и органы регулирования должны трактовать налогово-бюджетные меры, включая меры, непосредственно направленные на заемщиков, кредитные гарантии, отсрочки платежей, прямые трансферты и субсидии — помимо каких-либо существующих инструкций Базельского соглашения о достаточности капитала, — будет способствовать общей прозрачности.

• Укрепляйте коммуникации. Поощряйте постоянный диалог между надзорными органами и банками, особенно в этой беспрецедентной ситуации удаленной работы с коллегами, клиентами и надзорными органами. В ключевых областях, таких как ликвидность и кредиторские позиции, требования к отчетности, как правило, повышаются во время кризиса, но с учетом операционных нарушений может быть целесообразно отсрочить другие требования к отчетности, которые являются менее существенными для оценки финансового состояния.

• Осуществляйте международную координацию. Банковские операции — это глобальный бизнес. Широкая координация между национальными органами регулирования на международном уровне имеет важнейшее значение. В конечном итоге этот кризис пройдет, и ликвидация его последствий может занять некоторое время, но сохранение цельности международной основы будет иметь решающее значение для доверия к глобальной финансовой системе и ее целостности. Международные организации, такие как Совет по финансовой стабильности и Базельский комитет по банковскому надзору, неустанно работают именно для того, чтобы обеспечить это.

Будет ли этого достаточно?

В целом, возможно, еще слишком рано, чтобы судить об этом. На данный момент условия во многих странах настолько тяжелы, что они отражают негативный сценарий стресс-тестов, которые органы банковского регулирования обычно используют для оценки прочности своих банковских систем.

И ситуация может ухудшиться.

Все это предполагает, что экономическая активность может возобновиться позднее в текущем году, но мы также должны учитывать более неблагоприятные сценарии. При более напряженных условиях нам придется существенно пересмотреть наш набор стратегий. Некоторые банковские системы, возможно, придется рекапитализировать или даже реструктурировать. МВФ имеет большой опыт оказания странам содействия в восстановлении банковских систем, находящихся в критической ситуации, посредством его программ технической помощи и будет готов помочь.

To биас Адриан — финансовый советник и директор Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ. В этом качестве он возглавляет работу МВФ в области надзора за финансовым сектором, денежно-кредитной и макропруденциальной политики, финансового регулирования, управления долгом и рынков капитала. Он также курирует деятельность по развитию потенциала в государствах-членах МВФ. До прихода на работу в МВФ он был старшим вице-президентом Федерального резервного банка г. Нью-Йорка и заместителем директора Группы по исследованиям и статистике.

Г-н Адриан преподавал в Принстонском и Нью-Йоркском университетах и опубликовал множество статей в журналах по экономике и финансам, в том числе в American Economic Review, Journal of Finance, Journal of Financial Economics и Review of Financial Studies. Он получил степень доктора наук в Массачусетском технологическом институте; степень магистра в Лондонской школе экономики; имеет диплом от Университета Гёте во Франкфурте; и степень магистра от Университета Париж-Дофин. Он получил диплом по литературе и математике в гимназии Гумбольдта в Бад-Хомбурге.

Адитья Нарайн — заместитель директора Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала (ДДК) МВФ. В его обязанности входит руководство работой ДДК в области финансового надзора и регулирования и деятельностью по технической помощи. Он принимал активное участие в международных обсуждениях по вопросам разработки политики надзора за финансовым сектором и представляет ДДК в Базельском комитете по банковскому надзору. Он также является представителем Фонда в Совете директоров Торонтского центра и в Совете управляющих инициативы FIRST. Он возглавлял ряд миссий в рамках ФСАП, в самое последнее время — в США и Канаде; и оказывал техническую помощь широкому кругу государств-членов Фонда. До прихода в МВФ он работал в Департаменте банковского надзора Резервного банка Индии.

