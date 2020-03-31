Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1431.03.2020 15:00

«Ракета Победы» будет запущена к МКС

В соответствии с программой полета Международной космической станции (МКС) на 25 апреля 2020 года в 04:51 мск с площадки № 31 космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14». Его полет к МКС пройдет по «сверхбыстрой» трехчасовой схеме, стыковка к модулю «Звезда» российского сегмента предварительно состоится в 08:13 мск.

Данный запуск Госкорпорация «Роскосмос» посвятит 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В частности, на ракету-носитель «Союз-2.1а», которая получила название «Ракета Победы», будет нанесена специализированная символика — логотип 75-й годовщины Победы, изображения Георгиевской ленточки и орденов Отечественной войны. На борту грузового корабля также будет находиться информация, собранная в рамках акции «Бессмертный полк на МКС», которую Госкорпорация «Роскосмос» в настоящее время проводит на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Российские корабли серии «Прогресс» используются для доставки на станцию топлива, кислорода, воздуха, питьевой воды и др. В этот раз грузовой корабль «Прогресс МС-14» привезет более двух тонн грузов различного назначения: 650 кг топлива в баках системы дозаправки и 46 кг сжатых газов. В укладке грузового отсека — 1,35 тонны грузов, включающих контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические материалы для экипажа, а также расходное оборудование бортовых систем Международной космической станции, приборы для проведения экспериментов и воду в баках системы «Родник».

В настоящее время на МКС находится экипаж в составе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки (командир экспедиции МКС-62) и астронавтов NASA Эндрю Моргана и Джессики Меир (бортинженеры МКС-62). Планируется, что 9 апреля 2020 года к ним присоединятся космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и астронавт Кристофер Кэссиди. Олег Скрипочка, Эндрю Морган и Джессика Меир вернутся на Землю 17 апреля.

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