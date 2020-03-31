Регбисты поддержали акцию Минспорта России «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни»

Source: Russia Ministry of Sport

Игроки сборных команд России по регби, регби-7 и регби-пляжному присоединились к акции Министерства спорта Российской Федерации «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни» #тренируйсядома #спортнормажизни.

Чтобы поддержать и объединить всех, кто остаётся в эти дни дома, Минспорт России запустил акцию в социальных сетях «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни». Тренерам в каждом виде спорта предложили разработать комплексы упражнений для тренировок и занятий спортом дома, а спортсменам записывать видеоролики с демонстрацией этих упражнений в домашних условиях с дальнейшем размещением в социальных сетях с двумя хэштегами: #тренируйсядома #спортнормажизни и упоминанием социальных сетей Минспорта России (Инстаграм, ВКонтакте, Facebook).

Регбисты активно подключились к этой акции: свои видеоролики записали и опубликовали в социальных сетях игроки сборной России по регби Василий Артемьев, Алексей Щербань, игроки сборной России по регби-7 Сергей Янюшкин, Сергей Евсеев, игрок сборной России по пляжному регби Николай Балесков, а также игроки, не входящие в составы национальных сборных России – Герман Силенко, Денис Барабанцев, Джордан Холгейт и другие. Кроме того, тренер по физической подготовке пензенского «Локомотива» Шон Карри опубликовал подборки домашней работы над собой.

Пресс-служба Минспорта России

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