Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ31.03.2020 09:00

Строительство больницы в Новой Москве

ТЕРРА ТЕХ, дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») проводит мониторинг строительства нового инфекционного центра в Новой Москве, скорейшее возведение которого поможет предотвращению дальнейшего распространения коронавируса (COVID-19).

В отчете отражена информация о ходе возведения больницы, которое началось 12 марта 2020 года, в разрезе выполненных по состоянию на 28 марта работ и указания степени готовности лечебного, реанимационного блоков и других служебных помещений. Степень готовности объектов будущего лечебного учреждения рассчитана на основании сравнения данных дистанционного зондирования Земли с доступной в сети Интернет проектной документацией (без учета внутренних и подземных работ, не различимых на спутниковых снимках).

Строящийся центр в текущей эпидемиологической ситуации — стратегически важный объект не только для Москвы и Московской области, но и для всей страны. Регулярный мониторинг строительства больницы позволит заинтересованным структурам, органам исполнительной власти, СМИ и гражданам, получать объективную и независимую информацию о том, как идет строительство.

При подготовке аналитических отчётов коммерческий оператор услуг дистанционного зондирования Земли и геосервисов ТЕРРА ТЕХ задействует материалы космической съемки российских и зарубежных спутников ДЗЗ.

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