С. Лисовский: Для сохранения стабильности на продовольственном рынке страны предусмотрены дополнительные меры

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в очередном заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса Минсельхоза РФ.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области принял участие в очередном заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельскохозяйственной продукцией и продукцией пищевой и перерабатывающей промышленности в связи с масштабным распространением новой коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации.

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Сенатор напомнил, что недавно Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подписал приказ «О неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», которым предусмотрено создание оперативного штаба. Его главой назначен статс-секретарь — заместитель Министра Иван Лебедев.

Среди основных задач штаба — координация деятельности структурных подразделений и подведомственных учреждений министерства, выработка предложений по проведению мероприятий по предупреждению распространения инфекции в Минсельхозе России и подведомственных организациях, а также взаимодействие с органами и учреждениями, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральными и региональными органами исполнительной власти.

В настоящее время, по словам Сергея Лисовского, ситуация с обеспечением социально значимой продукцией и с ценами не вызывает опасений. «Ни Москва, ни регионы не рискуют остаться в ситуации нехватки продовольствия. Не стоит также забывать, что у нас, в отличие от многих иных стран, существует и постоянно обновляется постоянный стратегический запас продовольствия», — подчеркнул сенатор.

Ни Москва, ни регионы не рискуют остаться в ситуации нехватки продовольствия

Парламентарий обратил внимание, что для сохранения стабильности на продовольственном рынке страны Минсельхоз России предусмотрел ряд дополнительных мер. В частности, разработан ограничительный механизм квотирования экспорта наиболее важных для рынка России зерновых культур. Так, соответствующим проектом постановления Правительства предусматривается квота в размере 7 млн тонн на срок с 1 апреля по 30 июня текущего года. Кроме того, Министерство начало подготовку к проведению товарных интервенций в объеме 1 млн тонн.

Сергей Лисовский считает, что эти меры несомненно позволят гарантированно обеспечить необходимый объем зерна на пищевые и кормовые цели, снизить цены на зерно, а также не допустить скачка потребительских цен на продовольственные товары.

Важно также, по мнению сенатора, для обеспечения населения продукцией в необходимом объеме, дать возможность аграриям качественно и в срок провести посевную и в целом – сохранить непрерывность производственного цикла. «Это важнейшее условие, от которого зависит стабильность внутреннего продовольственного рынка».

Как отметил сенатор, в ситуации развития короновирусной инфекции, нужно предусмотреть защиту и приоритет для наших производителей продовольственной продукции по отношению к иностранным поставщикам, чтобы удержать достигнутые позиции в области импортозамещения.

В ходе совещания также было подчеркнуто, что в регионах следует контролировать организацию работы «смежных» с АПК отраслей, связанных в том числе с упаковкой и логистикой товаров. Кроме того, необходимо проводить своевременную дезинфекцию предприятий АПК, обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты – перчатками, масками, антисептиками. Особо было указано на недопустимость невыплаты заработной платы, от чего также зависит бесперебойность работы всей отрасли, подчеркнул Сергей Лисовский.

ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

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