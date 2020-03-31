Усиливается уголовная ответственность за действия, способствующие распространению массовых заболеваний людей

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации одобрил изменения в Уголовный кодекс РФ и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Совет Федерации одобрил изменения в Уголовный кодекс РФ и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Как сообщил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края закон преследует две основные цели. «Первое: усилить уголовную ответственность за действия, способствующие распространению массовых заболеваний людей».

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В этих целях Федеральный закон вносит следующие изменения. Действие части первой статьи 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» УК РФ распространяется на нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания или отравления людей. В настоящее время данная норма применяется только в случае наступления негативных последствий. Ответственность за данное преступление существенно усиливается.

Ужесточается ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть вторая статьи 236 УК РФ).

Устанавливается ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (новая часть 3 статьи 236 УК РФ). Совершение указанного преступления будет наказываться принудительными работами на срок от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

«Вторая цель — пресечь распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Такая информация вызывает панику, которая зачастую носит гораздо более разрушительный эффект, чем сама угроза», — сказал он.

«Год назад мы с вами ввели административную ответственность за распространение так называемых «фейк-ньюз». Вместе с тем, как показывают последние случаи привлечения к ответственности за распространение фейков, действующее регулирование не позволяет обеспечить необходимого сдерживающего воздействия»

«В действующей ситуации, когда вся страна живёт в режиме самоизоляции, крайне важно не допустить распространение недостоверной информации. Именно поэтому вместо административной ответственности вводится уголовная», — подчеркнул сенатор.

Андрей Клишас отметил, что речь идёт о распространении заведомо недостоверной информации, то есть, когда лицо осознает недостоверность информации и, тем не менее, осуществляет её распространение под видом достоверных сообщений.

В целях пресечения публичного распространения заведомо ложной информации Уголовный кодекс дополняется статьей 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Уголовный кодекс также дополняется новой статьей 207.2, устанавливающей ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека. Максимальное наказание за данное преступление устанавливается в виде лишения свободы на срок до трех лет. Если указанные деяния, повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, максимальное наказание составит до пяти лет лишения свободы.

«Хочу обратить Ваше внимание на неосторожное причинение вреда. Если распространение фейков преследует цель намеренного причинения вреда, преследоваться это будет по статьям 205 (Терроризм, до пожизненного лишения свободы), 213 (Хулиганство, до 7 лет лишения свободы), 281 (Диверсия, до пожизненного лишения свободы) УК РФ», — сказал Андрей Клишас.

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