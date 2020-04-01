Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Пилотируемая космонавтика#Космодромы#Байконур#Союз МС-16#МКС-6301.04.2020 17:10

Авторский осмотр корабля «Союз МС-16»

На космодроме Байконур продолжается плановая подготовка пилотируемого корабля «Союз МС-16» к запуску 9 апреля 2020 года по программе 62-й и 63-й основных экспедиций к Международной космической станции.

В соответствии с графиком подготовки специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» провели авторский осмотр корабля на стенде монтажно-испытательного корпуса площадки № 254, выполнили технологические операции по накатке головного обтекателя и проверили стартовую готовность корабля в составе космической головной части.

В состав основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-16» входят командир Анатолий Иванишин, бортинженер-1 Иван Вагнер и бортинженер-2 Кристофер Кэссиди. Их дублёры — космонавты Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и астронавт Стивен Боуэн.

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