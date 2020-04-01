Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам поддержал закон, предусматривающий кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжелых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.

Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам рассмотрел Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа».

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Проект закона был разработан заместителем Председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и членами Государственной Думы.

Документом предусмотрено предоставление кредитных каникул для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию

Председатель Комитета СФ Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области подчеркнул важность и актуальность этого Федерального закона. «Документом предусмотрено предоставление кредитных каникул для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, а также для субъектов малого и среднего предпринимательства из отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса», — отметил сенатор.

Он сообщил, что Федеральный закон предусматривает предоставление кредитных каникул – льготного периода с отсрочкой погашения суммы основного долга и процентов по кредитам (займам) на срок шесть месяцев.

«Граждане и индивидуальные предприниматели до 30 сентября 2020 года могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы в случае снижения дохода на 30 процентов и более за предшествующий месяц по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год», — сказал парламентарий.

По словам Анатолия Артамонова, предусмотрена возможность обращения в банк по телефону. Документы, подтверждающие право на предоставление каникул, заемщик может направить в кредитную организацию в течение 90 дней с момента обращения.

«В период кредитных каникул начисление процентов по потребительским кредитам будет осуществляться по ставке, равной двум третям от среднерыночного значения ставок по потребительским кредитам», — добавил сенатор.

Также Федеральный закон устанавливает порядок предоставления льготного периода по исполнению обязательств по кредитным договорам субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в отраслях, определенных Правительством Российской Федерации.

Комитет СФ рекомендовал палате одобрить указанный Федеральный закон.

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