А. Кутепов предлагает сделать займы Фонда развития промышленности предприятиям, выпускающим продукцию для борьбы с распространением коронавируса, более доступными

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направил соответствующее письмо заместителю Председателя Правительства.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга предлагает понизить минимальный порог займов, предоставляемых из Фонда развития промышленности предприятиям, выпускающим оборудование и продукцию для диагностики, профилактики и лечения эпидемических заболеваний.

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Соответствующее письмо парламентарий направил заместителю Председателя Правительства РФ Юрию Борисову.

В письме отмечается, что в связи с необходимостью оперативного решения приоритетных задач по созданию, расширению или модернизации промышленных производств, их обеспечения оборотными средствами, увеличения объемов выпуска продукции в целях обеспечения производства на территории РФ и поставок товаров первой необходимости, Правительством принято решение о выделении Министерству промышленности и торговли РФ не позднее 1 апреля 2020 года из резервного фонда Правительства бюджетных ассигнований в размере 10 млрд рублей. Они будут предоставлены в виде субсидий Российскому фонду технологического развития для реализации ускоренной процедуры предоставления займов на увеличение объемов производства, пополнение оборотных средств, а также на закупку готовой продукции, в том числе за пределами Российской Федерации, для решения вопросов, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции.

«Минимальная сумма займа составляет 50 млн рублей. При этом в рамках мониторинга ситуации в регионах достаточное количество предприятий, выпускающих товары первой необходимости — оборудование и продукцию для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, средства индивидуальной защиты, лекарственные средства, медицинские изделия — не нуждаются в таком объеме финансирования, являясь субъектами малого и среднего предпринимательства», — указал Андрей Кутепов.

«На основании изложенного просим Вас рассмотреть возможность понижения минимального порога займов, предоставляемых из Фонда развития промышленности.

Одновременно с этим необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что в соответствии с Указом Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» организации и предприятия малого и среднего бизнеса, которые производят товары первой необходимости или товары, направленные на борьбу с коронавирусом, не освобождены от карантина. В связи с этим, арендодатели производственных площадей или региональные власти предписывают таким предприятиям и организациям закрываться на время карантина. На горячую линию Комитета СФ поступают вопросы от таких организаций, которые в ряде случаев оперативно перепрофилировались для указанного выше производства.

Кроме того, в отношении производства масок выявлен запрос на сырье, которым необходимо будет обеспечить производителей», — отметил сенатор.

Андрей Кутепов призвал Юрия Борисова рассмотреть возможность издания специальных разъяснений относительно возможности выхода на работу в период карантина производителей товаров первой необходимости и товаров, необходимых для борьбы и профилактики коронавируса, а также взять под личный контроль вопрос обеспечения сырьем производителей медицинских масок.

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