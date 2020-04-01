Source: Russia – Council of the Federation

Необходимо минимизировать контакты и разорвать цепочку передачи инфекции, подчеркнул сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики сообщил, что власти Чеченской Республики своевременно приняли все меры против распространения новой коронавирусной инфекции.

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«Граждане отнеслись с пониманием и поддержали призыв главы региона Рамзана Кадырова КадыровРамзан АхматовичГлава Чеченской Республики оставаться дома», — отметил сенатор. Он подчеркнул, что такие общественные институты, как муфтият, старейшины, род помогают в этой работе.

«Духовенство Республики временно отменило в мечетях обязательный пятничный намаз, на который собираются десятки тысячи человек, и призвало жителей ограничивать число присутствующих на похоронах», — продолжил Мохмад Ахмадов.

По словам законодателя, ограничено движение через административные границы Чечни, а также внутри Республики на въезд в Грозный для всех, кроме жителей города, работников государственных органов, жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и СМИ.

«Улицы Грозного сейчас патрулируют полицейские, которые через громкоговорители призывают население не выходить на улицы», — сообщил сенатор.

Мохмад Ахмадов добавил, что на сегодняшний день в Республике 10 заболевших, один из них пятилетний ребёнок.

«Трое из заболевших имеют клинические проявления острой респираторной вирусной инфекции без каких‑либо других симптомов. Это еще раз доказывает необходимость того, чтобы люди минимально контактировали друг с другом, и, в конце концов, разорвали цепочку передачи инфекции», — заключил законодатель.

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