В Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму 189 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Центрального административного округа г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором организации, используя реквизиты сторонних фиктивных компаний, отразил в налоговых декларациях ложные сведения о налоговых вычетах и понесенных расходах.

Таким образом, в период с 2013 г. по 2015 г. он совершил уклонение от уплаты налогов на добавленную стоимость в размере 189 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокуратурой округа в суд направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого неуплаченных в бюджет 189 млн рублей.С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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