Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы рассмотрят вопросы, направленные на дальнейшую поддержку граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В Совете Федерации состоится 480-е (внеочередное) заседание.

Сенаторам предстоит рассмотреть ряд вопросов, направленных на дальнейшую реализацию инициатив Президента РФ по поддержке граждан и экономики нашей страны в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Члены верхней палаты парламента обсудят законопроекты, касающихся изменений в социальной и банковской сферах. Как ожидается, речь пойдет о праве на кредитные каникулы гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства, попавшим в сложную жизненную ситуацию или пострадавшим от распространения вируса.

Будут рассмотрены темы лекарственного обеспечения населения, а также изменения, касающиеся правового положения иностранных граждан в Российской Федерации.

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