Source: Russia – Council of the Federation

Ряд новых мер социальной поддержки начнет действовать уже в апреле.

По поручению Президента РФ целый комплекс мер, направленных на поддержку граждан в связи с распространением коронавируса, начнет действовать уже в апреле, сообщила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

«Основным приоритетом остается социальная защита, в первую очередь семей с детьми. В ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будут выплачивать дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трёх лет», — сказала она.

Кроме того, по словам вице-спикера СФ, семьи смогут оформить материнский капитал в упрощённом порядке. «Сведения для его оформления будут поступать в Пенсионный фонд РФ автоматически. Эта новация позволит значительно повысить доступность программы. Как ожидается, в этом году более миллиона семей получат средства на первого и второго ребенка».

Cемьи смогут оформить материнский капитал в упрощённом порядке

Галина Карелова отметила, что изменения также коснутся пенсионного обеспечения. «Социальные пенсии вырастут на 6,1 процент. Индексация будет произведена для неработающих пенсионеров, инвалидов и граждан, не имеющих минимальных показателей стажа и индивидуальных пенсионных коэффициентов для назначения трудовой пенсии».

Вице-спикер СФ напомнила, что увеличится минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности. «Размер пособия в расчете за полный месяц не может быть ниже МРОТ и должен исчисляться с учетом районных коэффициентов. Это позволит защитить права граждан с доходом ниже минимального размера оплаты труда и страховым стажем до 8 лет».



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