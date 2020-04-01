Г. Карелова: Для недопущения распространения коронавируса процедуру установления инвалидности целесообразно проводить дистанционно

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ поддержала соответствующую инициативу Минтруда РФ.

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления Правительства РФ, в котором предлагается до 1 октября 2020 года устанавливать инвалидность без посещения бюро медико-социальной экспертизы, сообщила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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«Это позволит проводить экспертизу дистанционно и не подвергать граждан риску заражения новой коронавирусной инфекцией. Временный порядок будет доступен как для тех, кто обращается для установления инвалидности в первый раз, так и для проходящих медико-социальную экспертизу повторно», — отметила вице-спикер СФ.

Временный порядок будет доступен как для тех, кто обращается для установления инвалидности в первый раз, так и для проходящих медико-социальную экспертизу повторно

Министерство также предложило автоматически продлевать на полгода ранее установленные группы инвалидности, в том числе для детей, если время очередного переосвидетельствования совпадет с действием новых правил.

«Во многих регионах введен режим самоизоляции, и большинство людей с инвалидностью отложили плановые визиты в медицинские организации. Предлагаемые изменения позволят гражданам не потерять право на пенсии, социальные выплаты и пособия в этот период», — добавила Галина Карелова.

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации будет продлеваться на шесть месяцев с сохранением всех мероприятий, включая обеспечение техническими средствами реабилитации. Назначение и выплата пенсий будут осуществляться Пенсионным фондом РФ на основании сведений Федерального реестра инвалидов без дополнительных заявлений.

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