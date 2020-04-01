Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#Космодромы#Байконур#Союз МС-16#МКС-6301.04.2020 18:30

Заключительный этап подготовки экипажа МКС-63

На площадке № 17 космодрома Байконур полным ходом идет заключительный этап подготовки экипажа МКС-63 к предстоящему космическому полету. В составе основного экипажа МКС-63 — космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди. В дублирующий экипаж вошли Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и Стивен Боуэн.

Каждый день с экипажами проводятся теоретические и практические занятия. Сегодня, 1 апреля 2020 года, космонавты и астронавты отработали тренировку по ручному сближению корабля «Союз МС» с Международной космической станцией. Сегодня же прошла практическая подготовка Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Криса Кэссиди к факторам космического полета, включая испытания на вестибулярную устойчивость на вращающемся кресле и гемодинамические тренировки на ортостоле.

Эти занятия вместе с физическими упражнениями являются ежедневными мероприятиями в период предстартовой подготовки экипажей. Под наблюдением врачей космонавты и астронавты занимаются на беговой дорожке, велоэргометре, работают на силовых тренажерах. В насыщенном графике тренировок есть место и для отдыха — как правило, это игры в шахматы, в настольный теннис и бильярд.

Символическим завершением первой половины дня стала церемония посадки деревьев на Аллее космонавтов. Командир Анатолий Иванишин и бортинженер Кристофер Кэссиди уже посадили свои деревья во время прохождения предстартовой подготовки к предыдущим полетам. В этот день они помогали коллеге космонавту Роскосмоса Ивану Вагнеру приобщиться к многолетней космической традиции. Во второй половине дня экипаж провел занятие по укладке и размещению выводимого оборудования и полезных грузов в корабле. Кроме этого, у командира Анатолия Иванишина и бортинженера Ивана Вагнера состоялась тренировка по отработке ручного причаливания корабля к станции.

Традиционно именно этот день предстартовой подготовки называется Днем прессы и дает возможность представителям СМИ наблюдать за жизнью экипажа на Байконуре. В связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 журналисты не были допущены на все мероприятия с участием улетающего экипажа.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-16» запланирован на 9 апреля 2020 года в 11:05:06 мск. Планируемая продолжительность полёта — 196 суток. Для Анатолия Иванишина и Кристофера Кэссиди полет на МКС станет третьим. Иван Вагнер будет работать на орбите впервые.

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