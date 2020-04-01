Л. Гумерова: Сенаторы поддержали законопроекты, направленные на развитие науки, цифровых инноваций, взаимодействия в сфере культуры

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

В Совете Федерации состоялось заседание Комитета по науке, образованию и культуре, которое провела его председатель Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

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Сенатор отметила, что члены Комитета СФ работают с соблюдением рекомендованной социальной дистанции, а также с использованием формата работы в удаленном режиме.

Первый заместитель председателя Комитета СФ Дмитрий Василенко ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области представил проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике». «Документ, внесенный Правительством РФ, направлен на поддержку высокорискованных инновационных и технологических проектов, разработан по поручению Президента РФ по итогам Послания Федеральному Собранию», – отметил сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ Игорь Морозов МорозовИгорь Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области представил законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербии о передаче Петербургского листа Мирославова Евангелия Республике Сербии и картин Николая Константиновича Рериха Российской Федерации». Сенатор уточнил, что переговоры между странами шли десятилетия, наконец, баланс был найден.

Игорь Морозов напомнил, что Мирославово Евангелие хранится в Национальном музее Сербии и является древнейшим кириллическим памятником сербской письменности. «Один лист, вывезенный в Россию в XIX веке, находится в фондах Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге и вернется в Сербию в обмен на несколько ранних работ Николая Рериха, оказавшихся в Республике во время Второй мировой войны», — пояснил он.

Подлинность и историко-культурная ценность работ установлена в ходе выездной экспертизы сотрудниками Государственного музея Востока, дополнил парламентарий.

Член Комитета СФ Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области представила проект федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».

Парламентарий указала, что в части вопросов своего ведения Комитет СФ отмечает важность закрепления единообразных подходов, ускоренного внедрения и повышения эффективности использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Лилия Гумерова

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Дмитрий Василенко

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Игорь Морозов

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Наталия Косихина

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Сергей Михайлов

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Подводя итоги обсуждения, Лилия Гумерова отметила, что без современных технологий невозможно обеспечить прорывное развитие страны. «Рассматриваемые законопроекты направлены на развитие отечественной науки, цифровых технологий, взаимодействия в сфере культуры», — сказала она.

Сенаторы поддержали указанные законопроекты, отметив, что они рассмотрены до прохождения процедуры первого чтения.

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