Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Байконур#Восточный#ЦПК#Звездный городок#ЦЭНКИ01.04.2020 15:50

Роскосмос ведет ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации

Все работники, кроме тех, кто занят на предприятиях российской ракетно-космической отрасли с непрерывным циклом производства, находятся дома. На космодромах Байконур и Восточный, а также в Звездном городке, градообразующей организацией которого является Центр подготовки космонавтов, проводятся профилактические мероприятия в населенных пунктах.

В частности, выполнены профилактические работы по дезинфекционной обработке асфальтового покрытия городских и внутриквартальных дорог, тротуаров в парках и скверах, асфальтового покрытия рынков, площадей, территорий детских садов, школ, больниц.

На данный момент на предприятиях отрасли по всей России выявлено четверо заболевших, у которых подтвержден диагноз коронавируса COVID-19. У трех работников диагноз не подтвердился. Всего на предприятиях российской ракетно-космической промышленности работает 200 тыс. человек.

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