Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказала о мерах по борьбе с коронавирусом, которые предприняты в столице.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы рассказала о беспрецедентных мерах по борьбе с коронавирусом, которые предприняты в столице.

Смотрите также

Мэр Москвы Сергей Собянин СобянинСергей СеменовичМэр Москвы ввел в столице всеобщий режим изоляции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, напомнила сенатор.

Руководством города принято решение о введении домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста

«Всю прошлую неделю мы призывали жителей столицы максимально сократить общение друг с другом. Однако минувшие выходные показали, что многие восприняли домашний режим как обычные выходные. Именно поэтому руководством города принято решение о введении домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста», — отметила Инна Святенко.

Она пояснила, что более жёсткие меры позволят минимизировать контакты жителей друг с другом: покидать место проживания без уважительной причины запрещается всем жителям независимо от возраста. Парламентарий подчеркнула, что для контроля за ситуацией у города есть возможности. Правительство располагает необходимыми техническими средствами — системами слежения и распознавания лиц.

«Будут задействованы все технические возможности, которые есть на территории города Москвы. Человека можно отследить по его проездному билету, например, такому как социальная карта москвича, а также по системе видеонаблюдения в городе», — сказала Инна Святенко.

Сенатор сообщила, что вид спецпропусков для перемещения граждан и порядок их выдачи определит отдельный акт Правительства Москвы. При этом до его публикации передвигаться по городу можно без спецпропусков, но только в исключительных случаях, прописанных в указе мэра.

Парламентарий добавила, что жители столицы старшего возраста, которым необходима помощь в приобретении продуктов, могут, не выходя из дома, обратиться в волонтёрский центр по телефону 8–495–870–45–09.

MIL OSI