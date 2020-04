Valsts prezidents ar pašvaldību vadītājiem runā par krīzes radītajiem izaicinājumiem reģionos

Source: President of Latvia in Latvian

Valsts prezidents Egils Levits šodien sazinājās ar Jūrmalas domes priekšsēdētāju Gati Truksni, Tukuma novada pašvaldības priekšsēdētāju Normundu Reču un Vecumnieku novada pašvaldības priekšsēdētāju Gunti Kalniņu, lai turpinātu apzināt reģionālos izaicinājumus un labo praksi koronavīrusa Covid-19 ierobežošanā un izraisītās krīzes pārvarēšanā.

Jūrmalas pilsētas un Tukuma novada vadītāji dalījās ar informāciju par to, kā norit ēdiena piegāde maznodrošināto ģimeņu bērniem un karantīnā vai pašizolācijā esošiem cilvēkiem. Tāpat tika runāts par atvieglojumiem komunālo pakalpojumu samaksā un nekustamā īpašuma nodokļa termiņa pagarināšanu, kā arī pašvaldības īpašumā darbojošos un tagad dīkstāvē esošu uzņēmumu atbrīvošanu no nomas maksas. Valsts prezidents atzinīgi novērtēja Tukuma novada piedāvāto psihologa konsultāciju pieejamību iedzīvotājiem.

Savukārt Vecumnieku novada priekšsēdētājs informēja E. Levitu, ka novada vadība lems par pusdienu piegādi skolas bērniem no maznodrošinātām ģimenēm. Tāpat novads uztur sabiedrisko kārtību jauniešu aktivitātēs publiskās vietās.

Vairāku pašvaldību vadītāji sarunās ar Valsts prezidentu ir izvirzījuši jautājumu par to, ka krīzes pārvarēšanai nozīmīgs atspaids būtu liberālākas pašvaldību iespējas aizņemties finanšu līdzekļus no Valsts kases gan konkrētu krīzes izaicinājumu risināšanai, gan ekonomikas “sildīšanai” reģionos. Pēc E. Levita domām šie jautājumi jau tuvākajā laikā detalizēti jāizspriež valdībā dialogā ar pašvaldībām.

Tāpat pašvaldību vadītāji raizējas, ka darbinieki, kuru uzņēmumiem ir nodokļu parāds, nevar iegūt dīkstāves pabalstu. Valsts prezidents uzskata, ka arī šādu uzņēmumu darbiniekiem šajos apstākļos ir jāsaņem sociālais atbalsts.

