А. Кутепов: Комитет СФ по экономической политике обобщил предложения регионов по поддержке бизнеса

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий направил письмо в адрес первого заместителя Председателя Правительства РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил первому заместителю Председателя Правительства РФ Андрею Белоусову предложения о снижении налоговой нагрузки на предпринимателей.

По мнению сенатора, в целях снижения налоговой нагрузки на предпринимателей необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения лимита доходов, в пределах которого налогоплательщики вправе применять упрощенную систему налогообложения (УСН).

Необходимо увеличить доступность инструментов лизинга для субъектов малого и среднего предпринимательства посредством внесения следующих изменений в программу льготного лизинга по продуктам «ДФО», реализуемую региональными лизинговыми компаниями. В частности, нужно включить возможность приобретения субъектами МСП, осуществляющими деятельность в районах Крайнего Севера, которые не имеют железнодорожного сообщения и не соединены сетью автомобильных дорог с другими регионами, транспортных средств, включая специальную технику, за исключением легковых автомобилей. В настоящее время можно приобрести только промышленное оборудование, медицинское оборудование, оборудование для осуществления деятельности в сфере сельского хозяйства.

Парламентарий предлагает снизить уровень минимального финансирования (стоимость предмета лизинга) с 5 млн рублей до 1 млн рублей, распространить продукт «Моногорода и ТОСЭР» на резидентов Свободного порта Владивосток, снизить минимальные финансовые требования в части наличия выручки, суммы активов не менее суммы финансирования (стоимости предмета лизинга), упростить условия предоставления льготного лизинга при условии предоставления дополнительного обеспечения — гарантий гарантийных организаций, контрактов на выкуп продукции.

«Предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территориях, расположенных на Крайнем Севере, как при создании собственного дела, так и при дальнейшей деятельности несут издержки, в разы превышающие затраты предпринимателей, занимающихся бизнесом в центральных районах страны. Указанные меры позволят расширить возможности финансовой поддержки субъектов МСП», — подчеркнул Андрей Кутепов.

Он предлагает также внести изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», исключив запрет предоставления финансовой поддержки субъектам МСП, осуществляющим только реализацию подакцизных товаров. «Эта мера важна и для центральных районов России, и для Крайнего Севера, где развитие торговли — это важнейший фактор обеспечения жизнедеятельности населения и продовольственной безопасности регионов. Географическое положение территорий Арктической зоны РФ (АЗРФ) и, в связи с этим, высокая транспортная недоступность таких территорий, относит сферу розничной торговли к сфере обеспечения жизнедеятельности населения регионов, находящихся в этой зоне. При этом в отдаленных регионах основная закупка товаров осуществляется в начале года для их дальнейшей доставки в короткий навигационный период морским транспортом, а реализация товаров происходит в течение следующих 12 месяцев. Все это требует длительного «замораживания» собственных средств и привлечения значительных кредитных ресурсов. В сложных условиях ведения предпринимательской деятельности на удаленных территориях, расположенных в АЗРФ, многие предприниматели в целях повышения устойчивости своего бизнеса диверсифицируют виды осуществляемой экономической деятельности и, наряду с производственной деятельностью и сферой оказания услуг, осуществляют торговую деятельность».

Вместе с тем, Приказом Минэкономразвития России установлен запрет предоставления поручительства и независимой гарантии региональной гарантийной организацией субъектам МСП, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере производства и реализации подакцизных товаров. Предлагается исключить эти ограничения для субъектов МСП в районах Крайнего Севера.

При этом предлагается предусмотреть условие по запрету приобретения за счет кредитных средств, полученных с использованием поручительства и независимой гарантии региональной гарантийной организации, подакцизных товаров.

Проект перечня приоритетных отраслей для предоставления государственной поддержки в форме субсидирования процентной ставки по кредитам предлагается дополнить следующими видами деятельности: складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, предоставление продуктов питания и напитков, добыча угля, металлических руд, прочих полезных ископаемых.

Кроме того, предлагается внести изменения в части снижения установленного минимального порога стоимости инвестиционного проекта с 30 млн рублей до 5 млн рублей с целью обеспечения возможности участия в программе льготного кредитования Минвостокразвития России начинающих субъектов малого бизнеса для запуска ими новых инвестиционных проектов.

Чукотский автономный округ просит рассмотреть возможность включения в перечень приоритетных отраслей следующих видов деятельности: обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование, забор, очистка и распределение воды и ряд других.

Поступили предложения относительно механизма предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства с целью сохранения занятости, говорится в письме.

Относительно бюджетов регионов предлагается временное снятие ограничений на предельные объем долга бюджета и объем государственного долга субъектов Российской Федерации, проведение реструктуризации государственного долга регионов и муниципального долга.

В условиях ожидаемого сокращения доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и необходимости увеличения расходов предлагается приостановить действие требований Бюджетного кодекса РФ, а также провести пропорциональное «списание» бюджетных кредитов, предоставленных регионам из федерального бюджета, с целью кардинального сокращения их объема.

В письме, копия которого направлена помощнику Президента РФ Максиму Орешкину, содержится еще ряд предложений, касающихся поддержки издательской деятельности, ресторанного и гостиничного бизнеса, деловой и туристической активности, сферы торговли, логистики, рекламы.

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