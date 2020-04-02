В Ставропольском крае бывший директор образовательного учреждения осуждена за злоупотребление полномочиями и мошенничество

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Промышленный районный суд города Ставрополя вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора частного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский техникум сервиса, экономики и управления». Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 159, 62 эпизодов ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Установлено, что женщина, занимая указанную должность, издавала приказы о зачислении выпускников школ в техникум, после чего выдавала дипломы о среднем профессиональном образовании без фактического прохождения обучения. Деньги за обучение вносились в кассу учреждения.

Получение диплома позволяло абитуриентам продолжать обучение в вузах без сдачи единого государственного экзамена.

Кроме того, директор техникума не выплачивала заработную плату свыше 2 месяцев 17 работникам. Общая сумма задолженности составила более 1,3 млн рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности бывшего директора частного профессионального образовательного учреждения и назначил ей наказание в виде 4 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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