В Тульской области по иску прокурора в колонии оборудованы рабочие места для заключенных

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тульской области провела проверку в федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тульской области».

Установлено, что в нарушение требований уголовно-исполнительного законодательства, осужденные, содержащиеся в штрафных помещениях и отряде строгих условий отбывания наказания, к труду не привлекались по причине отсутствия рабочих мест.

С целью устранения выявленных нарушений прокурор обратился в суд с иском об обязании руководства колонии оборудовать помещения штрафного изолятора и отряда строгих условий отбывания наказания рабочими местами. Требования прокурора удовлетворены.

В настоящее время завершены ремонтные работы по оборудованию рабочих мест для осужденных исправительного учреждения.

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