Source: Russia – Council of the Federation

В сложившейся ситуации женщины-предприниматели подвержены высоким экономическим рискам.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон, который дает право на кредитные каникулы гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в связи со сложной социально-экономической ситуацией из‑за коронавируса.

Как отметила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области в настоящее время малый и средний бизнес испытывает серьезные финансовые трудности, обусловленные резким падением спроса со стороны потребителей. «В большей степени пострадали такие сферы как общественное питание, гостиничный бизнес, сфера услуг, фитнес центры, салоны красоты, образовательные проекты для детей школьного и дошкольного возраста. Преимущественно это те направления, в которых в основном задействованы женщины-предприниматели», — сказала вице-спикер СФ.

Вице-спикер СФ обратила внимание, что на протяжении нескольких лет Советом Федерации проводится серьезная работа по развитию женского предпринимательства, Советом Евразийского женского форума реализуется специализированный проект, направленный на создание условий, способствующих росту предпринимательской активности женщин.

«За последние годы женщины стали активнее реализовывать свои бизнес — идеи. Несомненно, это результат эффективных мер и системной работы по развитию женских предпринимательских инициатив. В условиях новых вызовов, особенно важно сохранить эти проекты, не допустить их дефолта, обеспечить стабильность на рынке труда», — заключила Галина Карелова.

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