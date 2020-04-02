На «парламентской разминке» обсуждены дальнейшие меры поддержки граждан в период распространения коронавирусной инфекции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы высказались по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.

Заместитель Председателя СФ, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области считает, что в период распространения коронавирусной инфекции необходимо ввести особый порядок оплаты коммунальных платежей и предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах. Сенатор сообщил, что такого рода предложения подготовлены и направлены в Правительство РФ.

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