Общество «Трудовые резервы» запустило интернет-марафон бесплатных тренировок

Source: Russia Ministry of Sport

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» присоединилось к акции Министерства спорта Российской Федерации «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни». Общество разработало марафон бесплатных тренировок, чтобы россияне не переставали заниматься физической активностью на время самоизоляции. В нём может принять участие любой желающий вне зависимости от возраста и места проживания. Все упражнения можно выполнять дома, не нарушая режим самоизоляции.Проект рассчитан на несколько потоков тренировок, которые на платформе социальной сети ВКонтакте будут стартовать каждый понедельник. Занятия в каждом потоке рассчитаны на 21 день.Ежедневно всем, кто подписался на марафон, в личные сообщения поступает ссылка на новую тренировку продолжительностью 20-30 минут. Все тренировки составлены с учётом рекомендаций профессиональных тренеров. В комплекс входят базовые упражнения на все группы мышц.В рамках проекта приглашённые эксперты также рассказывают, как легко сформировать привычку вести здоровый образ жизни. Например, сколько нужно пить воды, как правильно питаться, сколько нужно тренироваться, почему появляется дискомфорт после тренировок.На первый поток бесплатных тренировок, который стартовал 30 марта, зарегистрировались более 2500 участников, причём не только россияне. В онлайн-режиме тренируются жители Украины, Белоруссии, Германии и Испании.

Пресс-служба Минспорта России

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