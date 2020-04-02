Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

правоохранительных органов.

Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы столицы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, женщина, получив сведения о ходе расследования уголовного дела в отношении должностного лица одного из столичных научно-исследовательских институтов, обещала подследственному оказать содействие в прекращении его уголовного преследования. Не имея такой возможности и не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, она обещала передать сотрудникам следственных органов 250 тысяч долларов США.

В момент получения денежных средств жительница столицы была задержана работниками правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

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