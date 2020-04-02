Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий прокомментировал обращение главы государства к гражданам России.

Осуществление указанного Президентом России комплекса мероприятий позволит минимизировать негативные последствия, связанные с распространением коронавирусной инфекции, заявил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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«Сегодня в России оперативно принимаются комплексные меры, направленные не только на обеспечение безопасности граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции, но и на поддержку тех, кто особенно нуждается в такой поддержке и наиболее сильно пострадал от сложившейся ситуации», — сказал сенатор.

Андрей Клишас обратил внимание, что Президент РФ акцентировал внимание на необходимости консолидации общества, ведь успешное противодействие распространению коронавирусной инфекции возможно только в условиях, когда каждый гражданин придерживается ответственного подхода к собственному здоровью и здоровью окружающих.

«Озвученное Президентом России в своем обращении предоставление субъектам РФ дополнительных полномочий, связанных с борьбой с распространением коронавирусной инфекции, обеспечит возможность реализации сбалансированных мер, направленных на предотвращение увеличения числа заболевших граждан. Предоставление соответствующих полномочий субъектам Федерации будет способствовать тому, что никакие чрезмерные ограничения, не соответствующие эпидемиологической ситуации, сложившейся в каждом конкретном регионе, вводиться не будут», — указал Андрей Клишас.

Предоставление соответствующих полномочий субъектам Федерации будет способствовать тому, что никакие чрезмерные ограничения , сложившейся в каждом конкретном регионе, вводиться не будут

«В предшествующем обращении Президент России уже озвучил ряд мер поддержки, которая будет оказана работодателям и бизнесу. Работа над реализацией этих мер уже в полной мере проводится как законодателями, так и Правительством России», — отметил Андрей Клишас.

«Россия последовательно реализует принцип социального государства. В столь непростой период, когда весь мир столкнулся с масштабной проблемой, социальная поддержка наиболее уязвимых общественных групп является категорически важной. Государство не отказывается и не может отказаться от исполнения своих социальных обязательств в таких обстоятельствах», – указал Андрей Клишас.

«На высшем государственном уровне в полной мере осознаются все трудности, с которыми сейчас сталкиваются субъекты малого и среднего предпринимательства, и меры, направленные на предотвращение возможных отрицательных последствий, уже принимаются», – добавил сенатор.

«Сегодня от всех уровней публичной власти требуется наиболее быстрое реагирование на развитие ситуации, а от граждан – надлежащее выполнение требований и рекомендаций компетентных государственных органов. Как уже ранее неоднократно отмечалось, эффективность принимаемых государством мер в первую очередь зависит от надлежащего исполнения предусматриваемых требований», – заключил Андрей Клишас.

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