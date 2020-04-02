Состоялось заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие провел председатель Комитета СФ А. Клишас.

Состоялось заседание Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Мероприятие провел председатель Комитета СФ Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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Сенаторы рекомендовали палате одобрить Федеральный конституционный закон «О внесении изменения в статью 121 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Как сообщила первый заместитель председателя Комитета СФ Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области до 31 декабря 2022 года устанавливается особый порядок выбора способа определения поставщика в целях осуществления закупок работ в сфере строительства и благоустройства для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Речь идет об инженерных изысканиях, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте, сносе объектов капитального строительства, работах по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, работах по благоустройству территорий для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Андрей Клишас

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Владимир Полетаев и Любовь Глебова

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Ирина Рукавишникова

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Александр Башкин

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Олег Цепкин и Елена Афанасьева

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Александр Карлин и Александр Башкин

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Алексей Александров

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Комитет СФ рекомендовал палате одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ» в части установления уголовной ответственности за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы.

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области УК РФ дополняется статьей 243.4, устанавливающей уголовную ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.

В соответствии с указанной статьей одним квалифицирующих признаков преступления является совершение названного деяния в отношении воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных борьбе с фашизмом или дням воинской славы России в период Великой Отечественной войны (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий), а также памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных военачальникам России, боровшимся с фашизмом.

Вносятся изменения в УПК РФ, в части, касающейся определения подсудности и территориальной подсудности уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьей 243.4 УК РФ, а также форм предварительного расследования.

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