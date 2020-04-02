Source: Russia Federal Space

#КЦ Восточный#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный02.04.2020 15:52

Сотрудники «Восточного» вступили в волонтерский штаб

В администрации ЗАТО Циолковский создан волонтерский штаб по оказанию помощи пожилым людям во время пандемии коронавируса. Добровольцами стали 14 сотрудников филиала ЦЭНКИ — Космический центр «Восточный». Все они прошли онлайн-обучение, получили сертификаты, и уже завтра, 3 апреля 2020 года, начнут свою работу.

Кроме этого, сотрудники различных организаций Циолковского занимаются пошивом многоразовых масок для пожилых людей и тех, кто находятся на изоляции. Практически во всех регионах страны открыты добровольческие штабы для помощи пожилым и маломобильным людям во время пандемии коронавируса. Волонтеры помогают людям старшего поколения, которые вынуждены оставаться дома в условиях распространения COVID-19.

По телефону горячей линии «112» люди преклонного возраста могут оставить заявки на покупку продуктов и лекарств. За содействием также можно обратиться через мобильное приложение «ОНФ. Помощь».

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