Юрий Бездудный назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа

Source: President of Russia – Kremlin

Текст Указа:

В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Цыбульского А.В. Цыбульский Александр Витальевичвременно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области и в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Назначить Бездудного Юрия Васильевича временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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