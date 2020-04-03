А. Кутепов предлагает расширить использование учреждений ФСИН для производства средств защиты от коронавируса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направил соответствующее письмо Министру юстиции РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга предлагает расширить использование учреждений Федеральной службы исполнения наказаний для производства средств защиты и профилактики коронавируса.

Парламентарий направил соответствующее письмо в адрес Министра юстиции РФ Константина Чуйченко.

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В настоящее время учреждения ФСИН России располагают трудовыми ресурсами и свободными производственными площадями для производства товаров первой необходимости и товаров, направленных на лечение или профилактику коронавирусной инфекции. Загрузка заказами учреждений ФСИН России в период пандемии позволит комплексно решить вопросы развития отечественного производства, использование мощностей ФСИН России, трудовой адаптации осужденных, наличие у них заработной платы, что позволит гасить исковые требования и пополнять бюджет возмещением расходов на содержание осужденных, говорится в письме.

По словам Андрея Кутепова, в сегодняшней ситуации учреждения ФСИН России уже производят медицинские маски и необходимо увеличивать заказы на иную продукцию ФСИН России. При этом на определенные группы товаров собственные мощности ФСИН России загружены полностью. Это, например, пластиковая посуда, необходимость поставок которой отмечена на заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 30 марта 2020 года. Расширение производства и загрузка трудовых ресурсов учреждений ФСИН России возможны только путем привлечения на свободные производственные мощности предпринимательского сообщества с оборудованием и сырьем. В настоящее время объем свободных площадей ФСИН составляет 1 300 000 кв. м.

«Решением вопроса может быть оперативное предоставление свободных площадей ФСИН России предпринимателям для организации производства по упрощенной процедуре, что одновременно обеспечит поддержку развития производства субъектами малого и среднего предпринимательства. Дополнительно этому может способствовать ускоренное принятие законопроекта «О внесении изменений в статью 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» в части условий заключения договоров в отношении имущества учреждений уголовно-исполнительной системы без проведения торгов», — сказал сенатор.

Загрузку мощностей и ресурсов ФСИН России возможно также обеспечить через оперативную установку оборудования на свободных площадях путем его приобретения для ФСИН России через дополнительное финансирование, отметил он.

Кроме того, Андрей Кутепов считает, что отдельно необходимо проработать вопрос о вовлечении в оборот сельскохозяйственных земель, которые находятся в ведении ФСИН с целью обеспечения продуктами питания как системы ФСИН, так и население регионов. Эти мероприятия полностью соответствуют политике развития сельского хозяйства в условиях коронавирусной инфекции с целью наполнения рынка отечественными продуктами питания на фоне закрытых границ и внешнеполитических событий.

«На основании изложенного прошу направить предложения относительно вопросов и мероприятий, в которых необходимо оперативное содействие со стороны Комитета Совета Федерации по экономической политике, в целях решения указанных задач», — говорится в письме.

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