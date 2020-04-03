Владимир Фургальский назначен Директором Департамента корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 3 апреля. – Приказом Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака Директором Департамента корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК назначен Владимир Фургальский.

Владимир Фургальский окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит». С 2010 года работал Директором по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям, заместителем Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС», в 2014-2015 годах занимал должность Директора Департамента международного сотрудничества Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа. С 2015 по 2018 гг. руководил дирекцией Экспертного Центра ТЭК ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, а также являлся главным советником генерального директора. С августа 2018 года занимал должность главного советника ПАО «Россети», а с ноября 2018 по 2020 гг. – заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».

В Министерстве он будет отвечать за вопросы корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК.

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