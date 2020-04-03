И. Святенко: Сейчас важно помочь старшему поколению, многодетным семьям и создать благоприятные условия самоизоляции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поддержала комплекс мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, о котором говорилось в Обращении Президента РФ к гражданам страны.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы считает, что очень важно реализовать комплекс мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, о котором сказал Президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к гражданам страны.

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«Необходимо серьезно подойти к этому вопросу и отложить все поездки, прогулки, встречи – перенести свой привычный ритм жизни на более благоприятный период. Сейчас важно помочь старшему поколению, многодетным и малообеспеченным семьям и создать благоприятные условия самоизоляции», — отметила Инна Святенко.

«Это уже не просто просьба, это призыв, и то, насколько быстро мы справимся с распространением вируса, зависит от нас самих», — подчеркнула сенатор.

По ее словам, режим, который введен в стране и в ее столице, не должен повлиять на те социальные льготы и гарантии, которыми пользуются миллионы людей. «Сейчас принято достаточно мер по поддержке людей, но с учетом новых обстоятельств они должны быть расширены», — полагает парламентарий.

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