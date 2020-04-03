Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ЦПК#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#МКС-63#Союз МС-16#Космодромы#Байконур03.04.2020 13:00

Контрольная «примерка» корабля «Союз МС-16»

В соответствии с планом предстартовой подготовки на космодроме Байконур участники предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию провели вторую «примерку» — контрольный осмотр пилотируемого корабля «Союз МС-16» в стартовой конфигурации.

После вводного инструктажа космонавты и астронавты ознакомились с составом, размещением грузов и снаряжения в спускаемом аппарате и бытовом отсеке. Окончив осмотр корабля, экипажи доложили об отсутствии замечаний по результатам контрольной «примерки» и поблагодарили всех специалистов Госкорпорации «Роскосмос» за проделанную работу.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» запланирован на 9 апреля 2020 года в 11:05 мск с космодрома Байконур. В составе основного экипажа — космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди. В дублирующий экипаж вошли космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин, астронавт Стивен Боуэн.

Длительная экспедиция МКС-63 продлится 196 суток. Космонавты будут поддерживать работоспособность космической станции, выполнять работы по её дооснащению, проводить научные эксперименты, разгружать прибывающие и убывающие пилотируемые и грузовые корабли и многое другое.

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