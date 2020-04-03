Некоторые говорят, что нужно сделать выбор: или спасать жизни, или сохранять рабочие места — но это ложная дилемма

Source: IMF – News in Russian

Кристалина Георгиева и Тедрос Адханом Гебрейесус

3 апреля 2020 г.

В условиях, когда мир противостоит COVID-19, страны одна за другой сталкиваются с необходимостью сдерживания распространения вируса ценой остановки общественной и экономической активности.

На первый взгляд, это требует сделать выбор: или спасать жизни, или сохранять средства к существованию. Но это ложная дилемма — скорее, наоборот, достижение контроля над вирусом является предпосылкой для сохранения средств к существованию.

Именно это так объединяет Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Международный Валютный Фонд (МВФ): ВОЗ служит цели защиты здоровья людей и обладает широкими возможностями для защиты здоровья людей и предоставления рекомендаций по приоритетам в сфере здравоохранения; МВФ существует для защиты здоровья мировой экономики, он дает рекомендации по экономическим приоритетам, а также помогает в предоставлении финансирования.

Вместе мы обращаемся к правительствам, особенно в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, с призывом признать, что защита здоровья населения и восстановление занятости неразрывно связаны друг с другом.

В силу своего мандата ВОЗ находится на переднем крае этого кризиса, и то же самое можно сказать о МВФ. За короткое время с начала распространения COVID-19 по миру спрос на финансирование МВФ резко возрос .

Никогда за всю 75-летнюю историю этой организации число стран, нуждающихся в финансировании МВФ, не было таким большим — на сегодняшний день это 85 стран. Причем это финансирование предоставляется сейчас в рекордные короткие сроки — уже утверждаются первые проекты и предоставляются средства на оказание столь необходимой помощи, с тем чтобы уберечь страны от последствий резкого увеличения финансовых потребностей в условиях внезапного падения экономической активности и доходов.

Сейчас, когда финансирование для поддержки государственных бюджетов, испытывающих серьезные трудности, доходит до этих стран, мы вместе призываем считать расходы на здравоохранение самой первостепенной задачей.

Выплата заработной платы врачам и медсестрам, поддержка больниц и отделений неотложной помощи, создание временных клиник на местах , покупка средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, проведение кампаний по информированию населения о простых мерах, таких как мытье рук, — все это важнейшие направления расходов для защиты людей от пандемии.

В слишком многих местах системы здравоохранения не готовы к массовому притоку пациентов с COVID-19 , и чрезвычайно важно оказать им поддержку.

Это может и должно сопровождаться поддержной приоритетных задач в масштабе всей экономики, необходимых для снижения безработицы, минимизации банкротств и, со временем, для восстановления экономического роста.

Эти меры дополняют, а не заменяют собой расходы на здравоохранение, ставя своей целью оказание адресной поддержки наиболее пострадавшим домашним хозяйствам и компаниям, в том числе в виде денежных трансфертов, субсидирования заработной платы и программ сокращенных рабочих часов, укрепления пособий по безработице и систем социальной защиты, а также ограничения роста стоимости заимствования.

Мы понимаем, как трудно найти в этом правильный баланс. Экономическая активность стремительно сокращается по мере того, как распространение инфекции и меры по борьбе с пандемией сказываются на работниках, компаниях и цепочках поставок, потери рабочих мест и неопределенность сдерживают расходы, финансовые условия резко ужесточаются, а обвальное падение цен на нефть наносит ущерб странам ‒ экспортерам сырьевых товаров, — и все это вызывает трансграничные вторичные эффекты.

В странах со значительным неформальным сектором экономики многие семьи живут за счет доходов от поденной работы. Условия перенаселенных трущоб в городах делают невозможным поддержание необходимой дистанции .

Однако мы убеждены, что экстренное финансирование поможет только в том случае, если страны достигнут такого баланса. ВОЗ может оказать помощь в тех областях, где жизненно важна координация, таких как обеспечение производства и поставки нуждающимся медицинских товаров действенным, экономически эффективным и справедливым образом, например, путем организации заключения закупочных соглашений с предоплатой.

ВОЗ также работает с поставщиками средств индивидуальной защиты медицинских работников, чтобы обеспечить функционирование цепочек поставок. Это та область, в которой сотрудничество с другими международными организациями может быть столь эффективным, — одним из примеров являются возможности Всемирного банка агрегировать спрос на покупку медицинских товаров оптом.

МВФ, со своей стороны, ставит задачу вдвое увеличить свой потенциал реагирования на чрезвычайные ситуации с 50 млрд долл. до 100 млрд долларов США, что позволит странам получать от МВФ вдвое больше средств, чем предоставлялось в прошлом в чрезвычайных ситуациях. Благодаря решительным действиям государств-членов теперь обеспечен совокупный кредитный потенциал МВФ в размере 1 триллиона долларов.

Кроме того, Фонд наращивает свой потенциал по облегчению бремени обслуживания долга беднейших стран-членов посредством Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф, для которого щедрые доноры предоставляют средства в форме грантов. Совместно со Всемирным банком он выступает за приостановку обслуживания долга беднейших стран официальным двусторонним кредиторам до тех пор, пока мировая экономика будет оставаться парализованной в результате пандемии.

Ход глобального кризиса в области здравоохранения и судьба мировой экономики неразрывно взаимосвязаны. Борьба с пандемией — необходимое условие для восстановления экономики. Вот почему ВОЗ И МВФ тесно сотрудничают друг с другом и с другими международными организациями в целях содействия удовлетворению приоритетных потребностей стран.

В нашей совместной работе в условиях нехватки времени и ограниченных ресурсов важно сосредоточиться на правильно выбранных приоритетах, чтобы сохранить жизни людей и их средства к существованию. В один из самых тяжких часов для человечества мы обращаемся с совместным призывом к лидерам: необходимо действовать без промедления, чтобы помочь людям, живущим в странах с формирующимся рынком.

Кристалина Георгиева — директор-распорядитель МВФ и доктор Тедрос Адханом Гебрейесус — генеральный директор ВОЗ.

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