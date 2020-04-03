Олег Матыцин провёл совещание с ректорами подведомственных Минспорту России вузов

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 3 апреля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл в режиме видеоконференцсвязи совещание с ректорами подведомственных Минспорту России высших учебных заведений.

В ходе совещания были обсуждены вопросы организации деятельности вузов в условиях реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Ректоры рассказали о выполнении учебных планов с использованием дистанционных образовательных технологии и основных профессиональных образовательных программ с использованием исключительно дистанционных образовательных технологий.

«Сегодня самое главное – объединение всех усилий, чтобы не допустить распространения коронавируса, но и профессионально организовать образовательный процесс, – подчеркнул Олег Матыцин, открывая совещание. – Мы понимаем, что условия очень непростые. Предстоят выпускные экзамены, новый набор студентов. Необходимо оперативно наладить работу в удалённом формате».

В ходе совещания ректорам было поручено определить ответственных за реализацию программ цифровизации в каждом вузе и за организацию работы по созданию единой базы данных учебно-методического комплекса в электронном виде, провести инвентаризацию технических ресурсов и методического материала, принять необходимые локальные нормативные акты, которые позволят своевременно принимать в дистанционном режиме коллегиальные решения, в том числе, проводить заседания Учёного совета, вносить изменения в учебные планы и графики.

Было предложено использовать для работы в дистанционном формате бесплатные облачные интернет-платформы, а также повышать квалификацию преподавателей в области современных технологий.

Одновременно ректорам рекомендовано активно принимать участие в федеральном проекте «Цифровой университет» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI