О. Мельниченко: Поправки к законопроекту о «народном бюджете» направлены на сохранение и развитие успешных региональных практик поддержки инициатив граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Законопроект, направленный на регулирование вопросов «народного» или инициативного бюджетирования, в феврале текущего года внесен заместителем Председателя СФ А. Турчаком, О. Мельниченко, депутатом Государственной Думы С. Неверовым.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области и его первый заместитель Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области внесли в Государственную Думу поправки к законопроекту об инициативном бюджетировании, который предполагает право граждан на участие в принятии бюджетных решений и на выдвижение актуальных для жителей инициатив.

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Законопроект, направленный на регулирование вопросов «народного» или инициативного бюджетирования, в феврале текущего года внесен в Государственную Думу заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Турчаком, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области Олегом Мельниченко, депутатом Государственной Думы Сергеем Неверовым.

Как подчеркнул Олег Мельниченко, задача внесенного законопроекта предоставить гражданам на всей территории России право участвовать в решении актуальных вопросов на местном уровне, в том числе вносить предложения о финансировании за счет местного бюджета приоритетных для жителей мероприятий.

Задача внесенного законопроекта предоставить гражданам на всей территории России право участвовать в решении актуальных вопросов на местном уровне

По словам сенатора, при подготовке поправок над текстом проекта проведена большая работа, включая консультации с Министерством финансов России и регионами. «Мы запросили мнение законодательных собраний регионов по двум важным моментам. Во‑первых, о регулировании вопросов внесения и рассмотрения инициативных проектов правовыми актами субъектов Российской Федерации в случаях предоставления субсидий на поддержку таких проектов из региональных бюджетов. Во‑вторых, о возможности использования голосования жителей, в том числе через Интернет, для выявления позиции граждан по внесённым инициативным проектам. Оба предложения получили поддержку 68 региональных парламентов и вошли в окончательный текст поправок».

Кроме того, сообщил сенатор, поправки допускают участие в подготовке и внесении инициативных проектов жителей в возрасте от 16 лет, что позволить использовать для продвижения народных инициатив активность и креативный потенциал молодёжи.

«Идя навстречу пожеланиям регионов и муниципалитетов, мы упрощаем порядок подготовки и внесения в органы местного самоуправления инициативных проектов, — отметил Олег Мельниченко. – Процедуры становятся более гибкими и могут быть скорректированы представительными органами местного самоуправления, исходя из местных условий».

При этом устанавливаются важные гарантии, чтобы все внесенные жителями инициативы были своевременно, гласно и объективно рассмотрены. Местная администрация не вправе отклонить инициативный проект по формальным основаниям, но может предложить жителям совместно его доработать.

Сенатор особо подчеркнул, что внесённые в Государственную Думу поправки направлены на то, чтобы закон о «народном бюджете» стал эффективным инструментом взаимодействия местных властей и общества. «Для нас является принципиальным, чтобы после введения нового регулирования не были потеряны успешные практики регионов в сфере инициативного бюджетирования, чтобы они развивались и масштабировались», — отметил Олег Мельниченко.

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