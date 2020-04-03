С. Белоусов: Специальная маркировка упакованной питьевой воды поможет навести порядок в учете действующих скважин и объема добываемой воды

Source: Russia – Council of the Federation

Экспериментом Правительства заинтересовались производители Алтайского края, сообщил сенатор.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края уверен, что эксперимент Правительства Российской Федерации по маркировке упакованной питьевой воды может всерьез заинтересовать производителей Алтайского края.

Смотрите также

Сенатор отметил, что в последние годы тема внедрения электронной маркировки контрольными идентификационными знаками стала одной из ключевых для агропромышленного комплекса и всей пищевой индустрии. По его мнению, и производители, и потребители пищевой продукции заинтересованы в том, чтобы путь продукта от поля до прилавка был максимально прозрачным и исключал любую возможность незаконного оборота фальсификата.

К сожалению, напомнил парламентарий, контрольно-надзорные мероприятия, проведенные Генеральной прокуратурой Российской Федерации с привлечением специалистов Роспотребнадзора показали, что для данной сферы характерны нарушения законодательства о недропользовании, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, защите прав потребителей.

Вместе с тем, обеспечение российских граждан питьевой водой имеет важное социальное значение с точки зрения соблюдения всех санитарных требований к безопасности и качеству таких товаров.

Сергей Белоусов уверен, продукция Алтайских производителей бутилированной воды способна конкурировать с известными импортными аналогами. Такие региональные бренды как, например, минеральная вода «Завьяловская», «Серебряный ключ», «Касмалинская» за годы производства успели найти своего потребителя и успешно применяются в лечебных протоколах местных санаториев, а минеральная вода «Бехтемирская» имеет официальную регистрацию в качестве наименования места происхождения товара (НМПТ), дополняя список уникальных традиционных региональных брендов края.

«Специальная маркировка упакованной питьевой воды поможет навести порядок в учете действующих скважин и объема воды, которая добывается, а также позволит обеспечить охрану существующих брендов и их дальнейшее продвижение на рынке», — заключил парламентарий.

MIL OSI