С. Мартынов: Комплекс мер по социальной защите граждан в условиях борьбы с распространением коронавируса должен заработать как можно быстрее

Source: Russia – Council of the Federation

Для этого Совет Федерации оперативно рассмотрел пакет законопроектов, подчеркнул сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл рассказал региональным СМИ о законодательной деятельности Совета Федерации в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.

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«В Обращении Президента России к гражданам нашей страны изложены системные, четкие, понятные меры по социальной защите населения, по поддержке социально уязвимых категорий граждан, недопущению увольнений, а также меры для поддержки бизнеса», — заявил сенатор.

Сенаторы одобрили изменения в законодательные акты по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

«Важно, чтобы этот комплекс мер заработал как можно скорее», — убежден он.

Парламентарий подчеркнул, что члены Совета Федерации оперативно рассмотрели целый ряд важных законов.

В частности, отметил Сергей Мартынов, сенаторы одобрили изменения в законодательные акты по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые регулируют отношения в связи с экстренным реагированием на вызовы, связанными с новой инфекцией.

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