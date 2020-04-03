Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Главное#НПО Лавочкина#Спектр-РГ03.04.2020 09:00

Телескоп ART-XC осмотрел полнеба

Установленный на астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» российский телескоп ART-XC, который проводит обзор неба в жестких рентгеновских лучах, 1 апреля 2020 года достиг важной вехи — осмотрена половина неба. На представленной в галактических координатах карте нанесены все рентгеновские фотоны с энергиями 4-12 кэВ, зарегистрированные телескопом с 8 декабря 2019 года.

На карте можно увидеть самые яркие рентгеновские источники. Однако если рассматривать отдельные участки карты в увеличенном масштабе, то начинает раскрываться богатство рентгеновского неба. Особый интерес для ученых представляет центральная область галактики Млечный Путь.

В августе-сентябре 2019 года телескоп ART-XC провел уникальный обзор центральной зоны Галактики общей площадью около 40 квадратных градусов (примерно одна тысячная неба). Во время регулярного сканирования неба в марте 2020 года удалось осмотреть гораздо большую область неба в этом направлении. На отдельном рисунке показана свежая карта центральной области Галактики площадью около 400 квадратных градусов в жестких рентгеновских лучах.

В результате сравнения этой карты с той, которая была получена телескопом ART-XC полгода назад, оказалось, что некоторые астрофизические объекты стали намного ярче, а другие, наоборот, практически погасли. В основном, речь идет о черных дырах и нейтронных звездах, рентгеновская переменность которых связана с непостоянным темпом «заглатывания» вещества со звезды-компаньона. Ожидается, что уже в июне 2020 года будет получена первая карта всего неба.

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Космический аппарат «Спектр-РГ», разработанный в НПО Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе «Навигатор» (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Ожидается, что в ходе обзора неба «Спектр-РГ» обнаружит около 3 миллионов аккрецирующих сверхмассивных черных дыр, 100 000 скоплений галактик, сотни тысяч звезд с активными коронами и аккрецирующих белых карликов, десятки тысяч звездообразующих галактик и многие другие объекты, в том числе неизвестной природы.

Проведение исследований запланировано в течение 6,5 лет, из которых 4 года — в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года — в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной.

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