Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#История#Главное04.04.2020 10:00

Последняя экспедиция на «Мир»

20 лет назад, 4 апреля 2000 года, с космодрома Байконур стартовал транспортный корабль «Союз ТМ-30» с экипажем последней 28-й основной экспедиции на станцию «Мир». Полет космонавтов Сергея Залётина и Александра Калери завершил многолетнюю историю пилотируемой эксплуатации многомодульного орбитального комплекса, созданного при головной роли и под управлением НПО «Энергия» (сегодня — РКК «Энергия» имени С.П. Королева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

К началу XXI века уникальная станция «Мир» оставалась на орбите в беспилотном режиме, ее бортовые системы требовали неотложного технического обслуживания, а экономический кризис угрожал окончательным закрытием отечественной программы в пользу перспективного проекта Международной космической станции. В этих условиях пилотируемая миссия «Союз ТМ-30» стала заключительной попыткой сохранения орбитального комплекса «Мир» в качестве независимой основы для постоянного присутствия России в космосе.

6 апреля экипаж «Союз ТМ-30» вручную пристыковался к необитаемой станции и приступил к ее расконсервации и аварийному восстановлению работоспособности оборудования, от которого зависела дальнейшая судьба «Мира». В течение 70-суточного полета космонавты провели необходимые ремонтно-профилактические работы на борту, устранили негерметичность жилого объема базового блока и организовали серию научно-технических экспериментов с выходом в открытый космос. Кроме того, участники 28-й экспедиции обслужили два транспортных корабля снабжения «Прогресс» и совершили несколько орбитальных маневров для поддержания станции на безопасной высоте.

16 июня 2000 года Сергей Залётин и Александр Калери вернулись на Землю, успешно выполнив задачу продления активной жизни орбитального комплекса «Мир».

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Первый в мире многоцелевой пилотируемый орбитальный комплекс «Мир» модульного типа был разработан в 1980-х годах на основе опыта долговременных орбитальных станций серии «Салют». «Мир» был предназначен для длительных полетов сменных экипажей из 2-3 космонавтов с целью проведения промышленно-технологических, биомедицинских, геофизических, астрофизических и других экспериментов и исследований в космических условиях.

Головным разработчиком станции «Мир» являлось НПО «Энергия». Всего в работах по созданию станции «Мир» и наземной инфраструктуры для нее принимали участие около 200 предприятий и организаций.

Началом развертывания «Мира» на околоземной орбите стал запуск базового блока 20 февраля 1986. В дальнейшем в состав орбитального комплекса вошли модули «Квант», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр», «Природа», стыковочный отсек для приема кораблей NASA — Space Shuttle, а в качестве средств доставки экипажей и грузов применялись транспортные корабли серии «Союз ТМ» и «Прогресс-М». Общая масса комплекса в полной конфигурации составляла свыше 125 тонн, общий объем герметичных отсеков около 400 кубометров.

За все время эксплуатации на станции «Мир» побывали более 100 космонавтов и астронавтов. Было совершено 78 выходов в открытый космос и выполнено более 23 000 научных экспериментов и исследований по российской и международным программам. 23 марта 2001 года станция была управляемо сведена с орбиты и затоплена в необитаемом районе Тихого океана в результате выработки ресурсов, технического устаревания и недостаточности финансирования.

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