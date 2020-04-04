Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-16#МКС-63#Космодромы#Байконур04.04.2020 16:30

Ракета «Союз-2.1а» готова к вывозу на старт

На космодроме Байконур 4 апреля 2020 года состоялись заседания Технического руководства и Государственной комиссии, где были рассмотрены вопросы готовности ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» к вывозу на стартовый комплекс площадки № 31. Заслушав доклады о результатах испытаний, принято решение о вывозе 6 апреля 2020 года.

Ранее в монтажно-испытательном корпусе специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» завершили общую сборку ракеты космического назначения «Союз-2.1а». Для этого головная часть была пристыкована к третьей ступени, после чего был проведен монтаж двигательной установки системы аварийного спасения. Во второй половине дня полученная сборка была переложена на транспортно-установочный агрегат и состыкована с «пакетом» из первой и второй ступеней.

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Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» и экипажем длительной экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 9 апреля 2020 года в 11:05:06 мск. В составе основного экипажа — космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди, их дублёры: Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и Стивен Боуэн.

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