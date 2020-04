Valsts prezidents sveic Latvijā dislocētos NATO sabiedroto valstu karavīrus un pateicas par ieguldījumu alianses kopējā drošībā

Source: President of Latvia in Latvian

Valsts prezidents Egils Levits šodien uzrunāja NATO sabiedroto valstu Latvijā dislocēto spēku komandsastāvu un karavīrus, lai apsveiktu 71. gadadienā, kopš parakstīts Ziemeļatlantijas līgums, un lai pateiktos par sabiedroto sniegto ieguldījumu Latvijas un pasaules kopīgās drošības vecināšanā.

Savā uzrunā Valsts prezidents akcentēja Ziemeļatlantijas līguma apņemšanos – kopīgiem spēkiem sargāt savu tautu brīvību, kopējo kultūrvēsturisko mantojumu, demokrātijas, personiskās brīvības un tiesiskuma principus.

Tāpat E. Levits pateicās tām 19 NATO sabiedroto valstīm, kuru karavīri atrodas Latvijā, lai sargātu Latvijas un alianses kopīgo drošību. Uzrunājot sabiedroto valstu karavīrus, Valsts prezidents Egils Levits novēlēja viņiem veiksmi pārvarēt koronavīrusa Covid-19 pandēmijas laiku, esot tālu prom no savām ģimenēm un tuviniekiem, un Latvijas sabiedrības vārdā vēlēja stipru veselību.

[embedded content]

Valsts prezidenta Egila Levita uzruna NATO sabiedroto valstu Latvijā dislocēto spēku komandsastāvam un karavīriem par godu Ziemeļatlantijas līguma parakstīšanas 71. gadadienai

Godātie Latvijā dislocēto NATO spēku ģenerāļi, virsnieki un karavīri!

1949. gada 4. aprīlī NATO dalībvalstis apliecināja savu apņemšanos kopīgiem spēkiem sargāt savu tautu brīvību, kopējo kultūrvēsturisko mantojumu, demokrātijas, personiskās brīvības un tiesiskuma principus.

Šodien, kad mēs atzīmējam Ziemeļatlantijas līguma parakstīšanas 71. gadadienu, mūsu kopīgā alianse, kurā līdz ar Ziemeļmaķedonijas iestāšanos ir jau 30 dalībvalstis, kļūst arvien spēcīgāka.

Līgumā ietvertā svinīgā apņemšanās rod savu apliecinājumu arī ikdienā – gandrīz visas alianses dalībvalstis ir gatavas iesaistīties uz NATO ārējās robežas esošo valstu drošības garantēšanā. Tā izpaužas alianses bruņotu konfliktu atturēšanas stratēģija un ciešā dalībvalstu solidaritāte, apliecinot, ka NATO ir gatava stāties ikvienas tās dalībvalsts miera sardzē.

Es vēlos pateikties visām tām 19 sabiedrotajām valstīm, kuru karavīri atrodas Latvijā, lai sargātu Latvijas un alianses kopējo drošību. Mūsu valstī šobrīd dienestu veic Kanādas, Albānijas, Beļģijas, Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Vācijas, Itālijas, Lietuvas, Melnkalnes, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas, Turcijas, Lielbritānijas un ASV spēku karavīri.

Es saprotu, ka nav viegli atrasties tik tālu prom no savām ģimenēm un tuviniekiem laikā, kad pasaulē plosās pandēmija, kas ir skārusi visas alianses valstis. Ticiet man, mēs esam no sirds pateicīgi jums par to, ka esat Latvijā un sniedzat milzīgu ieguldījumu mūsu kopējā drošībā.

Novēlu jums veiksmīgi pārvarēt šo ārkārtīgi sarežģīto posmu, ko ir radījis koronavīruss! Taču vairāk par visu novēlu, lai jūsu tuviniekiem ir laba veselība šajā laikā, ko pavadāt nošķirtībā no viņiem.

Visas Latvijas tautas vārdā saku jums lielu paldies un novēlu stipru veselību!

MIL OSI