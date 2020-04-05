Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Главное#Спектр-РГ05.04.2020 15:44

ART-XC увидел пробуждение черной дыры

В ходе обзора неба российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» 1 апреля 2020 года зарегистрировал яркий рентгеновский источник в области центра Галактики. Им оказалась черная дыра 4U 1755-338, которая была открыта рентгеновской обсерваторией Uhuru, однако в 1996 году «замолчала» и не проявляла признаков активности более 20 лет.

Проанализировав полученные данные, астрофизики Института космических исследований предположили, что телескоп ART-XC наблюдает начало новой вспышки от этой черной дыры. Она связана с возобновлением аккреции на черную дыру вещества с обычной звезды, которые вместе образуют двойную систему.

Как состоялось это открытие и как происходит работа с данными российской обсерватории «Спектр-РГ» сегодня в режиме карантина и удаленной работы рассказывают сотрудники ИКИ РАН: Владимир Назаров, руководитель отдела наземных научных комплексов, Вадим Арефьев, старший научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий и Александр Лутовинов, заместитель директора по научной работе.

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К началу апреля рентгеновские зеркальные телескопы ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия) уже завершили обзор половины небесной сферы и продолжают работу. Ожидается, что уже в июне 2020 года будет получена первая карта всего неба.

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