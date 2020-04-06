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#Протон-ПМ#Главное#НПО Энергомаш#WorldSkills06.04.2020 12:54

Анастасия Башкирцева готовится к участию в мировом первенстве WorldSkills

Анастасия Башкирцева, оператор станков с программным управлением компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос»), прошла очередной этап отбора на право представлять Россию на мировом первенстве WorldSkills в 2021 году. Тренировка в формате отбора по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» была организована с 15 по 27 марта 2020 года на базе Академии DMG MORI в Москве.

Подготовка включала в себя разработку управляющих программ по предложенным чертежам и изготовление деталей на оборудовании. За выполнением заданий следили эксперты — участники международных чемпионатов. Кроме результатов, показанных в ходе отбора, учитывались и предыдущие выступления, в том числе отборочные, а также следующие критерии: обучаемость, исполнительность, самостоятельность, организованность и др. Дальнейшую подготовку к первенству продолжат только трое из шести участников, включая Анастасию Башкирцеву, которая представляет «Протон-ПМ» и интегрированную структуру ракетного двигателестроения.

В связи с эпидемиологической обстановкой дата следующей тренировки остаётся открытой. Тем не менее, претенденты еженедельно получают домашние задания от команды тренеров, которые позволяют им продолжать подготовку.

«Чем дальше я прохожу, тем больше чувствуется конкуренция, — отмечает Анастасия Башкирцева. — Все участники много тренируются, непрерывно совершенствуя своё мастерство. На протяжении двух недель, с 9 утра до 6 вечера, мы выполняли задания. Конечно, испытывала небольшой психологический дискомфорт, всё-таки другой город, новые люди, но справилась и прошла дальше. Продолжу подготовку в Центре дуального образования предприятия под руководством моих наставников».

Напомним, что Анастасия Башкирцева вошла в расширенный состав сборной России для участия в мировом первенстве по профессиональному мастерству в конце 2019 года. Тогда она показала лучший результат в своей компетенции среди 14 участников, в числе которых были победители и призёры национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

MIL OSI