Встреча с Юрием Трутневым и Александром Козловым

Source: President of Russia – Kremlin

Обсуждалось развитие территорий Дальнего Востока и Арктики. Особое внимание уделили возведению объектов социальной инфраструктуры в Бурятии и Забайкальском крае.

* * *

В.Путин: Пожалуйста, прошу вас.

Давайте начнём с того, как работают созданные нами механизмы и инструменты развития территорий Дальнего Востока, Арктики. Мы понимаем, о чём говорим, ТОРы и прочее. Пожалуйста.

Ю.Трутнев Трутнев Юрий ПетровичЗаместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе : Уважаемый Владимир Владимирович, продолжаем в соответствии с Вашим поручением работу по развитию Дальнего Востока. На сегодняшний день на территории Дальнего Востока с государственной поддержкой реализуется 2283 проекта. Общий объём уже состоявшихся инвестиций на территории превысил триллион, сегодня 1160 миллиардов. В основном это средства инвесторов, на каждый рубль бюджетных вложений приходится 22,5 рубля средств частных инвесторов.

Темпы роста промышленности в 2019 году – 6 процентов. Надо отметить, что уже пять лет темпы роста промышленности и инвестиций в основной капитал в 2–2,5 раза выше, чем в среднем по Российской Федерации. В то же самое время мы прекрасно понимаем, что работы, для того чтобы это почувствовали граждане, предстоит ещё очень много. Начали заниматься по Вашему поручению социальной сферой. Инвестируется в целом 93 миллиарда за три года. Построено уже 300 объектов, более 200 объектов реконструировано. Эта работа продолжается, в том числе продолжается в Бурятии и Забайкалье, которые по Вашему решению присоединены [к Дальневосточному федеральному округу].

Продолжается работа по программе «Один гектар». Уже почти 80 тысяч человек получили участки. Средний срок предоставления – 34 дня.

Также по Вашему поручению начали готовить систему преференций по Арктической зоне. Подготовлен проект закона, он разбит на две части. Первая – это проекты по добыче углеводородного сырья. И вторая часть – это проекты в области углеводородного сырья на шельфе, производство сжиженного природного газа, газохимия и прочие недобычные проекты. Проект закона прошёл первое чтение, тоже будем продолжать над ним работу.

В.Путин: Хорошо.

Вот смотрите, по Бурятии и по Забайкалью. И там, и там ТОРы созданы. В первом случае, по Бурятии, запланировано строительство трёх больниц, одного ФАПа, одной школы, 12 спортивных комплексов и площадок и реконструкция 70 объектов. По Забайкалью – строительство 40 ФАПов, две школы, три детских сада, два спорткомплекса, 60 площадок, восемь объектов культуры, реконструкция 136 объектов. Как с финансированием? Как разворачивается работа по этим объектам?

А.Козлов Козлов Александр АлександровичМинистр по развитию Дальнего Востока и Арктики : Уважаемый Владимир Владимирович, Юрий Петрович. Мы переводить деньги начали с 2019 года. На 3 миллиарда рублей в каждом регионе работы выполнены. Каждый из объектов находится в разной стадии выполнения работ. Часть, там, где особенно крупные проекты – школы, садики, – конечно, в первую очередь полгода потратили на проведение определённых процедур, проектирование, и ушли в строительную готовность.

В.Путин: Конкурсы?

А.Козлов: Конкурсные, процедурные все вопросы решили.

Что касается планов быстрых побед, как мы это назвали, – это поддержка как раз точек роста не с точки зрения капитальной стройки или ещё каких-то вещей. Мы принимали решение, допустим, на примере Улан-Удэ, мы в Улан-Удэ купили 15 трамвайных вагонов и поменяли 6 километров путей. Последний вагон в Улан-Удэ, один, был [приобретён] в 2008-м, и в 1996-м – 8 вагонов. Мы 15 новых только за один год поставили в один город Улан-Удэ.

По Бурятии – в презентации видны цифры, они отличаются: 6,7 миллиарда и 9,5 в Забайкалье. Юрий Петрович проводил подкомиссию, на которой были рассмотрены дополнительные объекты более профессионально, потому что под те места застройки, которые комплексно планировали строить, нужно было решить вопрос с переводом земли. Этот вопрос был решён в очередной из поездок в Бурятию, и мы в рамках этого будем застраивать город Улан-Удэ более комплексно, то есть чтобы не просто деньги освоить, а именно чтобы результат был определённый.

В Забайкалье, например, у нас проект «Удокан», Усманов реализует, село Чара. Мы буквально на той неделе там были, вернулись, село Чара – 3 тысячи населённый пункт. Проехали школу, садик «Берёзка», музей даже, малые народы живут, это требует поддержки, 180 миллионов мы уже выделили туда. Сейчас комплексно также будем застраивать этот населённый пункт, 2 тысячи человек планируется, [должны] приехать. И дополнительно нужно решать вопрос аэропорта. Проектирование сделали, с экспертизой вышли, соответственно, взлётная полоса в комплексном плане есть, надо переводить её на 2020 год и начинать строить, потому что поездом 2,5 суток, а на АН-24 (по 40 лет самолетам) – 2,5 часа лететь. То есть такие вопросы.

И много внимания обратили на пожелания людей, вплоть до таких вопросов, которых нет ни в национальных проектах, ни в государственных программах, – это строительство простых, элементарных спортивных площадок во дворах. Допустим, в Забайкалье было в рамках этой программы 100 таких площадок построено. Автомобили, 88 автобусов. Разные направленности, в том числе и ремонт. Много было сделано, отремонтировано объектов социальной инфраструктуры, потому что износ тех зданий, которые сегодня есть, он, конечно, в действительности очень большой.

В.Путин: Вы уже упоминали, тем не менее к Арктике вернитесь. Как там?

Ю.Трутнев: Разбили на пять групп, по каждой выработана своя система преференций в зависимости от того, какие налоги чувствительны для данной группы, для данного производства. Согласовано со всеми компаниями, согласовано со всеми федеральными ведомствами, исполнительной властью. Уверен в том, что данная система преференций даст толчок развитию Арктической зоны.

В.Путин: Здесь достаточное количество довольно крупных проектов.

Ю.Трутнев: Так точно. Настроены на выполнение задач, которые Вы поставили по загрузке Северного морского пути, поэтому всё это надо связать в один узел.

В.Путин: Здесь и добычные проекты, и недобычные?

Ю.Трутнев: И недобычные. Потому что должны быть гостиницы, должны быть рестораны, у людей должна быть возможность каким-то образом проводить досуг.

В.Путин: То льготирование, которое мы здесь применяем, оно заметно?

Ю.Трутнев: Оно заметно. Там система немножко отличается от того, что мы предлагали, и принятых законов по Дальнему Востоку. Нулевых льгот здесь, как правило, нет, льготы примерно на две третьих снижают ставку, но начинаются выплаты с первого года. Мы советовались с компаниями, их это полностью устраивает, потому что срок льгот более растянут. С другой стороны, территории сразу начнут получать налоги, то есть уже будет какая-то прибавка в бюджет за счёт работы новых инвестиционных проектов.

В.Путин: Хорошо.

MIL OSI