В Новгородской области генеральный директор организации предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 48,2 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Новгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений).

По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором организации, осуществляющей деятельность, связанную с реализацией моторного топлива, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 48,2 млн рублей.

Для осуществления задуманного мужчина предоставлял в налоговую инспекцию ложные сведения о якобы понесенных расходах при осуществлении хозяйственной деятельности.

Уголовное дело направлено в Чудовский районный суд Новгородской области для рассмотрения по существу.

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