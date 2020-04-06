В Совете Федерации подготовлен законопроект о возможности проведения общих собраний садоводческих товариществ в заочной форме

Source: Russia – Council of the Federation

Изменения в закон о садоводстве необходимы в связи с мероприятиями по обеспечению самоизоляции из‑за распространиния коронавируса, пояснил председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовил проект федерального закона «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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Документ предусматривает проведение общих собраний членов садоводческих товариществ в форме заочного голосования по ряду вопросов в период с 01 мая по 31 декабря 2020 года в связи с мероприятиями по обеспечению самоизоляции в условиях распространяющейся инфекции коронавируса. В настоящее время заочная форма проведения голосования не допускается.

«Целесообразность определяется, в первую очередь, тем, что средний возраст членов товариществ относится к группе повышенного риска, в связи с чем, даже в случае прохождения пика распространения коронавирусной инфекции, но при отсутствии клинически подтвержденных протоколов лечения сохраняется опасность заражения и распространения заболевания среди соответствующей группы граждан», — пояснил сенатор. При этом, сказал он, возможность принятия решений, по меньшей мере, по вопросам, указанным в пунктах 2 (избрание органов управления), 17 (утверждение сметы), 21 (утверждение размера и порядка уплаты взносов) и 22 (утверждение финансово-экономического обоснования взносов и платы) части 1 является критически важной для функционирования товарищества.

Заочная форма также позволяет преодолеть проблему отсутствия кворума, так как очная явка для участия в собрании может быть минимальной

Действующий инструмент очно-заочного голосования не решает проблему профилактики распространения коронавирусной инфекции, поскольку очно-заочное голосование, во‑первых, проводится только после несостоявшегося, но созванного очного, рассказал законодатель. «В нынешних условиях его созыв либо заведомо будет сопровождаться разъяснениями организаторов об отсутствии необходимости участия и возможности перехода в очно-заочную форму, либо может привести к фактическому сбору участников. Кроме того, предполагается очная часть голосования, для участия в которой могут собраться члены товарищества в достаточно большом количестве».

Заочная форма также позволяет преодолеть проблему отсутствия кворума, так как очная явка для участия в собрании может быть минимальной даже после окончания пика распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим необходимо внести соответствующие изменения в действующее законодательство, сказал Андрей Кутепов.

Подготовленный проект закона направлен для получения отзыва Правительства РФ.

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